Anvelopele Nokian Powerproof mi-au intrecut toate asteptarile

Ca sa iti dai seama cum se simte o anvelopa pe asfalt trebuie sa-ti cunosti foarte bine masina. In plus trebuie sa-ti si placa sa te joci cu ea si sa o fortezi la limita uneori. Nokian mi-a trimis o pereche de Powerproof, anvelopele lor de vara de top, pe care le-am incaltat pe niste jante de 17 si m-am jucat in perioada aceasta pe niste viraje.

Anvelopele sunt 205/50/R17, o dimensiune atipica si foarte scumpe daca vrei sa le cumperi asa. Pune balon de 55 sau o latime mai mare si gata, sunt mai ieftine. Incredibil..

Anvelopele Nokian sunt recunoste pentru cateva aspecte importante in lumea auto: eficienta, aderenta buna (in special la anvelopele de iarna), proces de fabricatie excelent (se echilibreaza usor si cu putin plumb), rezistenta redusa la inaintare si materiale ecologice folosite in procesul de fabricatie.

Cei care ma cunosc in realitate sau care imi citesc de mult articolele stiu ca pe fosta masina, unii ar spune o caruta de 75 de cai putere, am avut niste jante OZ Superturismo GT cu anvelope Michelin Pilot Sport 2. Apropo, s-ar putea sa le iau inapoi, dar va povestesc cu alta ocazie.

Cu anvelopele alea am facut niste lucruri fantastice cu doar 75 de cai.

Huooo, 75 de cai si anvelope sport, haha, saracule, nu ai nevoie de asa ceva, doar la 200CP sa-ti pui pneuri sport.

Fals! Ca sa conduci sportiv nu ai nevoie de cai multi. Poti sa o faci si cu trotineta/bicicleta. Condusul sportiv nu inseamna multi cai putere, desi da, acestia te pot ajuta sa mergi mai repede. Dar sportivitatea este altceva. Fara sa sune a lauda, eu cu 75 de cai putere am lasat in urma mea in viraje sau macadam masini cu peste 200 de cai putere. De ce? Pentru ca acei oameni nu stiau sa tina masina pe drum. Intrau prost in viraje, franau cand nu trebuia si mai puneau si alti oameni in pericol.

Anvelopele m-au ajutat mult atunci. Oricum masina venea din fabrica cu 155/80/R13 si eu am pus 195/50/R15. Din spate masina ca un tractor, lata! Statea efectiv lipita de asfalt pe viraje.

Atunci am realizat ce inseamna o anvelopa de vara de top, care dupa ce a fost incalzita corespunzator te poate tine pe drum exact asa cum iti doresti.

Cand am luat Megane-ul in 2020 la final de an, era incaltat cu anvelope Nokian Powerproof pe fata si Continental pe spate, toate uzate, dar un an mai mergeau.

Atunci am luat contact prima data cu Powerproof de la Nokian. Eram curios ce pot si ele dar si masina. Recunosc, am ramas impresionat, desi erau destul de uzate.

Le-am schimbat cu un set nou de Goodyear Efficient Grip Performance 2, am zis ca nu mai merg atat de sportiv cu masina asta si ca nu-mi trebuie ceva mai bun. M-am inselat…

Anvelopele sunt bune pentru un mers normal, sunt bune si pe ploaie si am mers cu ele si la 0 grade prin Bucuresti. Se comporta bine, insa nu sunt cele mai top. Pentru cine vrea un set de anvelope bune, silentioase, cu franare buna si aderenta buna spre foarte buna, le recomand.

Eh, si asa am ajuns la Nokian Powerproof inapoi. Un set nou care arata cam asa, DOT 2022 si Made in Finlanda! La ei acasa! Sunt varianta XL, au protectie pentru janta si puteti vedea si simbolurile care va arata cat de uzata este anvelopa.

Dupa ce le-am montat la Autosoft, am fost pana la Brasov intr-o noapte. Sincer vorbind, nu aveam somn si am plecat singur de nebun sa ma plimb. Am plecat pe la ora 23 de acasa, am fost pana in Poiana ca stiu drumul pe de rost si dupa pe Podul Cretului care duce spre Pietrele lui Solomon. Asta mi se pare mai misto ca are viraje mai scurte si poti merge mai tare. Cu faza lunga aprinsa, singur pe drum pe la ora 1 noaptea, hai sa vedem ce stiu anvelopele astea.

Am ramas placut impresionat de felul in care se comporta masina. Am simtit ca este mai silentioasa si gropile nu se mai simt atat de tari. Anvelopele acestea sunt mai moi decat cele Goodyear. Zgomotul de rulare este clar mai bun si ma refer aici la viteza de autostrada. Testat cu decibelmetru, in aproape aceleasi conditii, la interior am avut un zgomot mai mic cu anvelope Nokian: 67.1dB la 130km/h fata de 67.6dB cat aveam cu fostele gume.

Un alt aspect este franarea. Desi nu am testat cu masuratori, am simtit (sa fim seriosi, ca sofer simti cand masina franeaza mai bine sau mai prost) cum anvelopele Nokian se infig mai bine in asfalt. Asta te ajuta in orice situatie.

Din pacate n-a plouat ca sa va spun si cum se comporta pe asfalt ud….

Despre consum este greu de vorbit. Da, o anvelopa poate influenta foarte mult consumul, insa in cazul meu este greu de demonstrat asta. Am oricum un consum nesimtit de mic. Nu am simtit sa am un consum mai mic sau mai mare decat cel avut si pana acum. Deci nu ma pot pronunta la acest capitol si nici nu vreau sa va mint.

Ma uit des si pe tyrereviews cand vreau sa vad pareri legate de anvelope pentru ca stiu ca testele de acolo sunt cat se poate de bune. Totusi, senzatia pe care o ai la volan difera de la masina la masina chiar daca anvelopele sunt aceleasi. Suspensia te pacaleste, franarea la fel, de aceea nu iau ca atare tot ce citesc acolo. M-am convins de multe ori ca nu e chiar asa.

Inainte sa va luati o anvelopa buna cititi mai multe pareri despre ea. Multi imi spuneau (si inca o fac) ca anvelopele Nokian sunt foarte proaste si ca sunt mult prea mult laudate.

„Vezi ca eu am ramas cu niste WR D4 in zapada si am iesit de acolo doar tras de cineva, deci nu le mai laudati atat”

Pai da…cu orice masina ramai in zapada si cu orice anvelopa risti sa patesti asta. Depinde prin ce zapada ai intrat si cu ce masina…

„Mi-am luat si eu Nokian din astea de vara si se rup bucati din ele”

Sigur nu erau noi 🙂

Daca as asculta toate parerile legate de masini de la toti dubiosii de pe net, nu m-as mai urca niciodata in masina. Asadar, cautati mai multe pareri si in special de la oameni CARE AU FOLOSIT ACEL PRODUS.

Eu sunt super incantat de aceste Powerproof de la Nokian, mult peste Goodyear Efficient Grip Performance 2, similare cu Michelin Pilot Sport desi nu cred ca sunt in aceeasi clasa. Sunt excelente pentru cei care conduc sportiv din cand in cand, cauta si putin confort si evident vor o aderenta maxima.

Cat costa o anvelopa Nokian Powerproof? Pai intrati AICI si vedeti, doar sa va bagati dimensiunile voastre.