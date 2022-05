Qualcomm a prezentat Snapdragon 8+ Gen1

Desi au trecut la o noua chema de numire a procesoarelor flagship din portofoliu, cei de la Qualcomm nu au renuntat la variantele „plus”.

Snapdragon 8+ Gen1 promite performante mai bune si imbunatatiri pe partea de autonomie comparativ cu varianta non-plus prezenta in marea majoritate a telefoanelor de tip flagship lansate anul acesta. Opt plus gen unu este primul procesor de tip „plus” in care frecventele tuturor celor 8 nuclee au fost marite. Astfel, cel mai puternic nucleu (Prime) ruleaza acum la o frecventa de 3.2Ghz, cele trei Gold la 2.75Ghz, iar cele 4 Silver la 2Ghz, comparativ cu 3.0Ghz, 2.5Ghz, respectiv 1.8Ghz pe versiunea non-plus.

Tehnologia de fabricatie a ramas pe 4nm, dar procesoarele vor fi realizate de TSMC si nu de Samsung. Conform Qualcomm, varianta plus este cu 10% mai performanta decat varianta vanilla si cu 30% mai eficienta pe partea de consum.

Cei de la GSMArena au deja in teste un telefon prototip de la Asus cu acest procesor.