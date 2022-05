Review Razer Viper V2 Pro – mouse wireless foarte usor si super performant

Razer a adus pe piata de curand modelul Viper V2 Pro, un mouse cu calitati excelente in gaming, insa cu o ergonomie de top. Este un mouse de gaming usor de doar 74 de grade, special pentru gamerii infocati.

Viper a fost tot timpul o serie usoara. Modelele anterioare m-au surprins placut prin ergonomie. Stau bine in mana, au materiale bune si senzori performanti. La aceasta generatie avem conectivitate wireless, switch-uri ultima generatie dar si o greutate impresionata.

S-a facut „economie” prin cateva locuri. Carcasa butoanelor este cu 0.6 grame mai usoara, au fost eliminate butoanele de pe partea dreapta si asa s-au mai pierdut 2.9 grame, s-a eliminat iluminarea Chroma RGB, deci inca 2.8 grame in minus si s-au mai scazut 3.2 grame din grip.

Noile switch-uri Razer Optical Mouse Gen3 nu adauga nici macar 0.1 grame in plus. Sunt neutre. Nici noul senzor Razer Focus Pro 30K nu aduce o greutate in plus. Dar pentru ca o baterie mai mica, minus 2.6 grame. Alte modificari structurale, minus 4 grame. De asemenea, faptul ca s-a trecut la USB C nu a adaugat nimic in plus la greutate.

Aceste „economii” au reusit sa transforme radical experienta cu acest mouse. Ai impresia ca este gol pe interior, ca ai in mana doar o carcasa. Personal am un G305 despre care credeam ca este usor. Pfoai, comparat cu Viper V2 Pro pare ca tin in mana o piatra, iar V2 Pro este un balon cu aer.

In acest segment de pret, Razer ofera prin acest mouse cateva puncte forte. Merge bine pe orice suprafata, este mai eficient dpdv energetic, switch-urile rezista pana la 90 milioane de apasari, bateria ofera o autonomie de 80 de re si fiind wireless are tehnologie Razer Hyperspeed, cu 25% mai rapida fata de orice alte tehnologie wireless de pe orice alt mouse.

Are DPI reglabil pe 5 trepte cu buton dedicat pe mouse, are memorie onboard si cam atat. Este un mouse simplu, dar gandit sa fie usor, placut de utilizat in jocuri competitive.

Costa pe site-ul Razer 150 de dolari. Merita fiecare leu daca vrei un mouse usor de calitate. Este bine facut, are soft de calitate, va fi rezistent si tine bateria foarte bine.