Razer Blackwidow v4 75% – tastatura de gaming cu switch-uri care se pot schimba

Razer Blackwidow este un nume greu si cu istorie in lumea pasionatilor de jocuri. Aceasta tastatura a scris istorie ani de zile si este una dintre cele mai cunoscute din lume. Recent a fost lansata o noua versiune, cea despre care vorbesc acum. Se numeste Razer Blackwidow v4 75% si vine cu o functie tare interesanta. Poti schimba switch-urile cu alt model, astfel ca nu trebuie sa cumperi o tastatura noua cand se strica un switch sau vrei alta senzatie la apasare.

Mi se pare cea mai interesanta functie pentru ca in rest nu ofera ceva spectaculos despre care nu am mai vorbit sau despre care fanii Razer nu stiu. Este o tastatura cu dimensiuni reduse, fara NumPad, deci este un 75% sau TKL cum se mai numesc. Vine cu un design robust cu baza de aluminiu, butone multimedia, rotita de volum si un palm rest care se ataseaza fara magnet la tastatura.

Este pe fir, are iluminare RGB Chroma si cam atat la prima vedere. Nu pare nimic wow pana aici, nimic ce nu ati mai vazut. Interesant este ca switch-urile se pot schimba extrem de usor cu ajutorul unui cleste din pachet. Poti sa-ti cumperi alte switch-uri si sa le schimbi atunci cand te-ai plictisit sau vrei doar ca anumite butoane sa foloseasca un anumit tip de actionare.

De exemplu, tastatura a venit din cutie cu switch-urile portocalii, adica tactile and quiet. Dar am primit de la Razer doua cutii cu switch-uri galbene linear and silent si cele verzi, clicky and tactile.

Mi se pare o solutie excelenta. Poti cumpara ce switch iti doresti in functie de nevoile tale. Fiecare switch iti ofera o alta senzatie si o alta experienta in gaming, asadar nu trebuie sa ai trei tastaturi diferite. Poti pune switch-urile verzi pentru tastele WASD sau QWER si pe restul sa le lasi liniare si silentioase pentru atunci cand ai de lucru. Sunt o multime de posibilitati.

Tastatura in sine nu difera mult de cele anterioare, avand acelasi feeling, aceeasi constructie si aceeasi iluminare. Trebuie mentionate ca are stabilizatoare lubrifiate si o membrana care ajuta la o acustica mai speciala. Intradevar, tastatura se aude bine atunci cand o folosesti, insa sunetul poate sa fie deranjant daca ai persoane in aceeasi camera, dar daca esti singur atunci o sa fie o placere.

Mi-ar fi placut sa vad mai multe optiuni de tastaturi wireless de la Razer, mai ales ca nu sunt ieftine deloc. O optiune wireless ar fi fost excelenta mai ales la sume atat de mari.

Personal consider aceasta tastatura una excelenta si de viitor, in sensul ca daca o cumperi o sa tina ani de zile si ai oricand posibilitatea sa o personalizezi cu alte switch-uri.

La Altex am gasit versiunea alba si costa 1099 lei.