Cât costă un iPhone 15 Pro Max raportat la venitul lunar din diverse țări?

Un polonez își lasă salariul întreg în timp ce un suedez în jur de o cincime dintr-unul. Puterea de cumpărare diferă în funcție de țară.

Apple nu a produs niciodată un telefon sau vreun produs ieftin, dar cu toate acestea produsele lor le vedem deținute de o mulțime de clase sociale.

În cazul în care erați curioși cum stăm comparativ cu restul lumii, cei de la World of Statistics au făcut calculele pentru un iPhone 15 Pro Max de 256GB.

📱How much of a monthly salary you need to spend to afford an iPhone 15 Pro Max 256GB:

🇪🇬 Egypt: 821%

🇵🇰 Pakistan: 816%

🇳🇬 Nigeria: 754%

🇻🇪 Venezuela: 655%

🇮🇷 Iran: 397%

🇵🇭 Philippines: 392%

🇮🇩 Indonesia: 361%

🇹🇷 Türkiye: 292%

🇦🇷 Argentina: 286%

🇧🇷 Brazil: 280%

🇹🇭 Thailand: 220%…

— World of Statistics (@stats_feed) September 23, 2023