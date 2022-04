Razer Chrome Light Strip Set – daca vrei sa-ti faci biroul plin de luminite

Chroma Everything, cum ar spune gamerii infocati de luminite RGB. Razer are un set inteligent de benzi LED cu RGB Chroma si poti sa faci destule nebunii cu sistemul asta.

Am primit la test un set si spre surprinderea mea, benzile LED sunt extrem de calitative. Sunt 3 bucati in set, vin cu toate mufele de care ai nevoie si o baza unde le conectezi.

Fiecare banda LED are 100cm fiecare si gasiti in pachet si accesorii de montaj. In pachet este si un controller RGB cu 84 de moduri si butoane dedicate.

Poti sa pui benzile LED cum vrei tu, unde vrei tu, pentru ca la final se conecteaza la acel controler care mai departe intra in priza. Le poti conecta din aplicatia de pe mobil si fiind Chroma by Razer, le poti sincroniza cu alte produse cu iluminare Chroma de la Razer.

Le poti pune pe pat, in bucatarie, in mobila de zi, oriunde vrei tu sa luminezi frumos. Chiar nu are importanta.

Interesant la aceste LED-uri este ca se pot conecta via un dongle USB la calculator si automat ele vor fi controlate din softul Razer alaturi de tastatura, mouse sau casti. De asemenea se pot conecta si prin Bluetooth.

Se alimenteaza de la 12V si 5A, au banda adeziva pentru montaj, sunt usor de controlat atat de pe telefon, PC sau manual din telecomanda si se pot face setup-uri interesante dupa imaginatia fiecaruia.

Multe nu mai sunt de spus, sunt doar niste benzi LED de calitate cu o lumina excelenta si usor de folosit.

Pe site-ul Razer costa 130 de dolari.