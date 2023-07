Razer Cobra Pro este un mouse performant de mici dimenisuni

Daca va plac soarecii de gaming de mici dimensiuni, Cobra Pro este pentru voi. Un mouse extrem de performant care se preteaza bine pentru jocurile de tip FPS, este usor si vine cu toate deliciile pe care le ofera Razer.

Cobra Pro seamana foarte mult cu Viper Pro, poate de aici s-au inspirat si cu denumirea. Tot un sarpe este, dar mai smecher, habar nu am. Nu ma pricep la serpi. Ideea este ca acest mouse este unul extrem de laudat si am vrut sa inteleg de ce. Greu n-ar fi, tinand cont ca vorbim despre Razer. Totusi, imi dau si eu cu parerea despre Cobra Pro dupa cateva zile de utilizare.

Pe scurt, trebuie sa stiti ca acest mouse poate fi folosit atat pe fir cat si wireless sau bluetooth. Daca alegeti conexiunea pe fir atunci o sa primiti un cablu USB C extrem de moale pe care nu il simti atasat. Cablurile astea aveau o denumire la inceput, acum am uitat cum le zice. Sunt din textil, se pot strange usor si nici nu creeaza o tensiune intre mouse si PC astfel incat miscarile sa fie cat mai cursive.

Foloseste switch-urile mecanice Razer de generatie 3, care rezista pana la 90 de milioane de apasari si care nu vor avea problema in timp cu dubla apasare cum se intampla mai de mult la mousii de gaming cand se uzau. In plus, timpul de raspuns este de 0.2ms, extrem de mic.

Senzorul este tot unul proprietar Razer, Focus Pro 30K Optic, cel mai performant din portofoliu care functioneaza inclusiv pe suprafete din sticla. Este un senzor precis si rapid. O sa va placa.

Evident ca are iluminare Chroma la baza, insa asta nu mi se mai pare atat de interesant. Consuma baterie…oricum nu vezi culorile cand ai mana pe el, deci nu te ajuta la nimic. Eu am inceput sa opresc iluminarea la mousi.

Ai memorie cat pentru 11 programe diferite, iar autonomia promisa pe wireless este de 100 de ore sau 170 de ore pe bluetooth. Eu l-am folosit doar wireless si sunt super incantat de el.

Fiind mic eu nu pot spune ca m-am impacat cu el. Folosesc un Razer Mamba infinit mai mare si cu o alta forma, insa asta nu inseamna ca este un mouse prost. Din contra, daca ai mana mica atunci acest mouse este excelent.

Este extrem de precis si de rapid, iar greutatea redusa te ajuta sa te misti mai repede si sa ai timpi de actionare mai mici in gaming. Forma este una familiara, butoanele sunt un pic zgomotoase pentru ca sunt mecanice, insa aderenta in palma este excelenta si picioarele din teflon aluneca super bine pe un mousepad de calitate.

Este un mouse pentru gamerii care stiu exact ce vor, dar cu maini mici, atat va zic. Sau pentru cei care prefera prinderea de tip Claw.

Razer Cobra Pro costa 699 lei la Altex. Merita toti banii!