Razer a lansat prima carcasa de PC

Razer a lansat prima carcasa pentru PC din portofoliul lor. Este prima lor experienta de acest gen si pare ca vor sa incerce mai mult de atat.

Carcasa Razer Tomahawk este disponibila in doua versiuni: mid-tower si mini-ITX. Dispune de panouri laterale din sticla securizata, sistem de wire management, balamale pentru fiecare panou lateral, cadru din metal negru mat si sistem de iluminare Chroma RGB ce poate fi controlat din Synapse 3.

Suporta ventilatoare de 360mm in partea frontala si doua ventilatoare de 120mm in partea de sus. Costa 180 de dolari in varianta mini ITX si 199 dolari in varianta mid-tower. Mai multe detalii AICI.