Razer Leviathan V2 – soundbar pentru PC cu subwoofer, conexiune USB si Bluetooth

Razer are in portofoliu un soundbad pentru PC, destinat gamerilor care vor sa experimenteze sunetele din jocuri. Jocurile nu inseamna doar imagine ci si sunet, iar cele mai moderne jocuri sunt impresionante la acest capitol. Daca vrei sa te joci o campanie si sa te simti de parca ai face parte din joc, ai nevoie si de boxe bune.

Leviathan V2 este un soundbar foarte interensat de la Razer. Foloseste o conexiune USB, dar poate fi folosit si sa asculti muzica de pe telefon prin Bluetooth.

Soundbar-ul este format dintr-o unitate principala care contine porturile, butoanele si doua difuzoare pentru medii si inalte, plus subwoofer-ul care este pe fir si nu integreaza nimic. Este doar o incinta cu un difuzor.

Unitatea principala contine 2 difuzoare, butoanele de control si o zona cu iluminare LED la baza care transforma biroul noaptea. Este compacta, nu ocupa mult loc, iar daca ai monitoarele prinse de un suport intra perfect sub ele.

Este certificat THX, reda sunete 7.1 si este ideal atat pentru gaming cat si pentru muzica. Are Bluetooth 5.2 ca sa poti sa redai muzica si de pe telefon sau poti pur si simplu sa te conectezi al PC prin Bluetooth daca ai.

La PC se conecteaza prin USB A sau C la alegere, dar in soundbar ai doar USB C. Mi-ar fi placut sa fie un subwoofer wireless, stiu ca se poate si sunt convins ca Razer a luat in calcul treaba asta. Probabil prin wireless nu puteau fi redate anumite sunete sau nu primea certificare THX, habar nu am.

Se aude bine si asta conteaza. Volumul este ridicat si sunetele medii si inalte sunt foarte bine detaliate. Subwoofer-ul este puternic dar nu grozav. Daca vrei sa-ti misti geamurile nu o sa faci asta. El este pus acolo doar pentru atmosfera. In jocuri isi face simtita prezenta foarte bine, dar in muzica nu este wow deloc.

L-am folosit exclusiv pentru gaming si mi-a placut tare mult. Si pentru filme il pot recomanda avand parte de inalte si medii clare. Am juca Far Cry 6 din nou pe acest soundbar si va spun ca se aude foarte bine. Am renunat la casti dupa multi ani si mi se pare o experienta mult mai placuta.

Acest soundbar costa 250 de dolari pe site-ul Razer.