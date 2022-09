realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition este la precomanda in Romania

Poate unul dintre cele mai misto telefoane. realme GT Neo 3T este in editia Dragon Ball Z disponibil in Romania. Are un design unic si o interfata deosebita, dar si dotari tehnice de top. Costa doar 2500 lei.

Arata demential si are si dotari bune:

Platformă Snapdragon 870 5G

Procesor Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)

Ecran AMOLED de 6.62 inch cu rezoluție 1080 x 2400 pixeli, 120Hz, HDR10+, 1300nits luminozitate maximă, protecție Gorilla Glass 5

Memorie de stocare 128GB sau 256GB UFS 3.1

RAM: 8GB

Camera selfie de 16MP

Camere principale de 64MP Wide, 8MP ultrawide și 2MP macro

Conectivitate Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type C 2.0, NFC

Baterie de 5000mAh cu încărcare rapidă la 80W

Faza cu Dragon Ball-Z este pentru ca serialul este celebru in lume. Sau a fost. Mai au o versiune cu Naruto, aia vine si intr-o cutie foarte misto. Telefonul are o interfata noua, accesorii custom si un spate deosebit.

O sa il testam si noi si revenim cu review imediat. Il gasiti la eMAG la 2500 lei.