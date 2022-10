realme C33 a fost lansat si in Romania

realme a lansat si in Romania modelul C33, un model ce ar trebui sa fie accesibil si sa ofere performante minime pentru un utilizator normal.

Este un telefon simplu cu un ecran IPS de 6.5 inch si rezolutie HD, platforma Unisoc Tiger T612 cu procesor octa core, 3 sau 4GB RAM si stocare de la 32GB la 128GB.

Are o camera de 50MP, iar a doua este doar un senzor de 0.3MP pentru profunzime. Deci tot o camera putem spune ca are. Are slot microSD, BT, Wi-Fi si GPS, senzor de amprenta pe butonul lateral de power si NU foloseste USB Type C.

Este la Flanco la 1099 lei, dar o sa intre de BF la un pret mai bun.