Realme C55 a fost lansat oficial

Realme C(hampion) 55 va fi disponibil in magazine incepand cu 30 martie si are un pret de pornire de la 949RON.

realme ├«╚Öi pozi╚Ťioneaz─â noul model al seriei C drept "campion al segmentului", cu scopul de a oferi caracteristici care dep─â╚Öesc a╚Ötept─ârile ╚Öi democratizeaz─â caracteristicile de nivel flagship pentru a ridica nivelul experien╚Ťei utilizatorului

a declarat Francis Wong, CEO al realme Europa.

Modelul C55 foloseste un ecran IPS LCD de 6.72inch cu o rata de reimprospatare de 90Hz si rezolutia FullHD+. Fiind un telefon accesibil, nu va soca pe partea de specificatii tehnice: senzorul de amprenta este fizic, integrat in butonul de deblocare, procesorul folosit nu este de ultima generatie – un MediaTek Helio G88 realizat pe o tehnologie de 12nm, alaturi de 4/6/8 GB RAM care poate fi extinsa in mod dinamic pana la 16GB RAM, iar┬á memoria interna a telefonului este de 64/128/256 GB.

In materie de fotografie, senzorul principal de 64MP este identic cu cel folosit pe modelul GT Master cu PDAF, alaturi de un senzor de 2MP pentru profunzime. Nu prezinta nici senzor ultrawide nici telefoto, iar pentru selfie-uri este prezent un senzor de 8MP.

Bateria are o capacitate de 5000mAh si ofera incarcare rapida la 33W – 29 de minute de incarcare asigura 50% din baterie.

Sistemul de operare este Android 13 cu interfata realmeUI 4.0.

In cazul in care va intrebati daca au incercat un „dynamic island” al saracului – raspunsul este categoric da.

Varianta cu 6GB RAM/128GB memorie interna are un pret recomandat de 949RON, in timp ce 8GB RAM/256GB stocare ar urma sa coste 1099RON. Pare o solutie de luat in calcul pentru doreste un telefon cu o camera foto ok, stocare multa si ieftin. Daca il primim in teste il vom discuta in detaliu.