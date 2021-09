Realme este al saselea cel mai mare brand de telefoane mobile la nivel mondial

Cu aceasta ocazie au anuntat si disponibilitatea interfetei Realme UI 3.0 incepand cu luna octombrie.

Realme este un brand relativ nou pe piata telefoanelor mobile si am reusit sa testam cateva dintre modelele acestora chiar aici pe site. Fondata in 2018, firma face parte din marea familie de branduri detinute de BBK Electronics: Oppo, Vivo, Oneplus sau chiar iQOO.

Daca in 2018 acestia se aflau pe locul 47 la nivel global in materie de brand de telefoane mobile, cu 1.2 milioane de telefoane vandute, in trimestrul 2 al anului 2021 au urcat pe locul 6 cu 15 milioane de telefoane mobile vandute. O ascensiune impresionanta, unde a fost ajutat de faptul ca telefoanele mid-range oferite au avut un raport calitate/pret/performanta bun plus disparitia inceata dar sigura a celor de la Huawei din peisaj.

Cu aceasta ocazie, cei de la Realme au anuntat ca interfata proprietara varianta 3.0, care va fi folosita si pe Android 12, va fi disponibila incepand cu luna octombrie a acestui an. Desi face parte din aceiasi familie cu OnePlus si Oppo, care vor primi o interfata comuna, Realme cel putin in viitorul apropiat va folosi propria interfata. Cu siguranta vom vedea elemente imprumutate de la fratii mai mari si mai vechi in industrie.