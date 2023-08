realme pregateste lansarea lui GT5

GT5 de la realme este viitorul flagship al companiei si conform datelor de pana acum, acest model vine cu Snapdragon 8 Gen2.

Intre timp a fost lansast si GT3 dar nu se vinde in Europa, iar GT4 nu exista, au sarit peste el. Asadar, GT5 speram sa vina si la noi. Din informatiile de pana acum ar putea veni cu SoC Snapdragon 8 Gen2, o baterie de 5000mAh cu incarcare la 150W (desi GT3 are la 240W), camera de 64MP cu senzor OV64B, inca un senzor IMX din seria 9xx si un ecran AMOLED la 144Hz.

Alte date nu sunt, insa din ce am testat pana acum sunt telefoane chiar ok, iar GT3 pe care am reusit sa-l butonam scurt timp este un telefon excelent.