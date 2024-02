Renault 5 E-Tech este o masina electrica emblematica si costa 25.000 euro

Sigur stiti de Renault 5 din anii 1970. A fost o masina mica si emblematica si s-a transformat in Clio mai tarziu. Astazi, Renault a relansat modelul si avem Renault 5 E-Tech electric.

Uite asa s-a dat viata trecutului. Sunt sigur ca multi fani apreciaza aceasta miscare si daca ar fi sa ma raportez la pasionatii din domeniul auto, Renault a facut o treaba foarte buna. Pasionatii auto sunt bucurosi de relansarea acestui model, chiar si electric.

Apropo, Renault 5 a fost oferit in 1974 si intr-o versiune electrica cu autonomie de 110km. Asadar, putem spune ca suntem la a doua generatie.

Renault 5 are doar 3.92 metri lungime si 1.77 metri latime, iar culorile disponibile sunt din anii 70′. Este o masina micuta de oras, moderna si cu multa pasiune. Probabil ca cei mai tineri habar nu au despre ce este vorba, insa consider ca acest model este un refresh in lumea auto si un zambet pe chipul pasionatilor.

Fabrice Cambolive, CEO Renault brand:

„ADN-ul lui R5 este unic. Este un vehicul vesel care atrage simpatie. Este atât popular, cât și avangardist, venind cu soluții noi pentru vremurile în care trăim. Așa a fost cazul în 1972. Acest lucru se va întâmpla și în 2024. Renault 5 E-Tech electric este o lovitură de maestru în ceea ce privește designul, cu un creier format din tehnologii de ultimă oră și cu picioare electrice ce au la bază o platformă de nouă generație, unică în Europa: AmpR Small. Este, de asemenea, rezultatul unui angajament față de producția responsabilă și durabilă. Echipele noastre au depus multă pasiune, excelență și muncă în dezvoltarea Renault 5 E-tech electric. Pasiunea și dragostea pe care le-am pus în această mașină sunt extrem de contagioase. R5 are setat un singur obiectiv: să câștige inimile clienților noștri. Își va lăsa amprenta asupra istoriei mărcii.”

Masina are o baterie de 52kWh cu tehnologie NMC (nichel-mangan-cobalt) si este cea mai performanta din piata. Are o densitate mare intr-un format compact si este formata din patru module si un total de 46 de celule. Aceasta baterie reuseste sa fie mai usoara cu 20kg in comparatie cu generatiile anterioare.

Autonomia este de 400km in cazul bateriei de 52kWh si 300km pentru bateria de 40kWh. Motorul electric este derivat din cel folosit la Megane E-Tech, dar este mai usor cu 15kg, optimizat pe partea de invertor si cu reductor refacut. Este mai eficient, mai puternic, mai usor.

Motorul este disponibil in trei variante de putere: 150CP si 245Nm, 120CP si 225Nm sau 95CP si 215Nm. Motorul de 150CP este oferit doar cu baterie de 52kWh, iar la restul motorizarilor se poate alege si bateria mai mica.

Precum Dacia Spring, noul Renault 5 electric permite incarcare bidirectionala. In cazul de fata este o incarcare de 11kW cu V2L (vehicle to load) pentru conectarea unui dispozitiv extern si cu V2G (vehicle to grid) pentru alimentarea cu energie electrica inapoi in retea si economisirea incarcarii la domiciliu.

Aici este putin mai mult de discutat pentru ca se considera ca esti prosumator. Practic ai nevoie de un contract de energie electrica disponibil prin Mobilize disponibil doar in Franta si Germania si mai tarziu in UK.

Prin functia V2L poti sa incarci de la masina diferite gadget-uri sau produse care necesita curent electric.

Incarcatorul bidirectional AC de 11kW este oferit pe versiunile 150CP si 120CP, iar versiunea de 95CP primeste incarcator conventional, unidirectional, de 11kW AC. Asta inseamna ca bateriile se vor incarca in 3-4 ore de la 10% la 100%.

Incarcarea rapida DC se realizeaza la 100kW pentru motorul de 150CP, iar motorul de 120CP se incarca rapid la 80kW.

Renault Group se angajează să producă Renault 5 E-Tech electric – și bateria sa – în Franța începând cu vara anului 2025. Vehiculele și bateriile vor fi asamblate la uzina din Douai, care a fost unul dintre locurile de producție pentru modelul original al Renault 5. Motorul (partea electrică, reductorul, electronica) vor fi fabricate la Cléon, iar modulele vor fi produse de Gigafabrica Douai (parteneriatul Envision AESC), din vara anului 2025. Până în 2030, amprenta de carbon a modulelor va fi cu 35% mai mică decât a celor de pe ZOE. Renault 5 E-Tech electric va fi construit în nordul Franței, prin folosirea unui ecosistem compact de furnizori aflat pe o rază de 300 km față de complexul ElectriCity.

Pretul porneste de la 25.000 euro.