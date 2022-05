Renault ne lamureste ce se va intampla cu Dacia si cu uzina de la Mioveni

Dupa ce saptamana trecuta au aparut informatii despre o posibila ruptura in grupul Renault, mai exact preluarea unor active si separarea activitatilor legate de propulsia electrica si cea termica, Renault ne lamureste. Si intradevar, Renault are in plan crearea a doua noi entitati, parte a planului Renaulution, autofinantat de Renault Group. Dar nu se iau in considerare reducerea efectivelor sau separarea de unele activitati sau entitati.

Renault Group va pastra marca Dacia si activitatea acesteia din Romania, in studiu fiind luata in discutie doar o parte a parimetrului mecanic.

Stirea este preluata de la Profit.ro si o gasiti acolo in intregime.