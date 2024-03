Review Mio 732 – o camera auto cinstita

Daca pana acum v-am prezentat camere auto de la Mio destul de scumpe si de performante, a venit timpul sa va arat si o camera accesibila care isi face treaba bine. Se numeste Mio MiVue 732 si costa 449 lei la Altex.

Mio, am spus si o mai repet, mi se pare unul dintre cei mai buni producatori de camere auto din lume. Produsele lor sunt excelente, robuste, fiabile si ofera o calitate buna a imaginii. Ei sunt specializati pe camere auto si se descurca bine.

Camerele auto trebuie sa faca mai mult decat sa ofere imagini bune. Ele trebuie sa functioneze non-stop in situatii vitrege. Vara, cand soarele bate direct in parbriz si automat si pe camera de bord, temperaturile sunt foarte ridicate si nu multe camere reusesc sa functioneze la peste 80 de grade prea mult timp. Am vazut exemple cu camere de bord ieftine care vara se incing si nu mai pornesc, dar filmau exemplar la niste bani putini.

Aceeasi poveste si iarna cand temperaturile ajung sa fie foarte mici. Astfel, camera de bord trebuie sa faca fata unor temperaturi extreme, sa functioneze in permanenta si parerea mea este ca trebuie sa fie fiabila in primul rand si mai apoi sa filmeze si clar. Vorba unui prieten, nu filmezi nunti si botezuri cu ea.

Asadar, Mio MiVue 732 este o camera relativ accesibila si care ofera filmare Full HD la 30fps, unghi larg de 130 de grade, senzor G pe 3 axe care declanseaza automat inregistrarea de urgenta si detecteaza miscarile bruste de directie sau un impact.

Se poate conecta la telefon prin Wi-Fi si astfel poti accesa camera cu ajutorul aplicatiei. Din pacate la Mio aplicatia este cam greoaie si vitezele de scriere/citire sunt micute.

Partea buna la camera asta este ca poti folosi in mod parcare, deci daca cineva te loveste cand esti stationat o sa poti vedea cine. Pentru asta iti trebuie un modul tot de la Mio ca sa poti conecta camera direct la bateria masinii. Camera nu va functiona non-stop dar cu ajutorul senzorului G va porni inregistrarea atunci cand cineva se atinge de masina.

Camera filmeaza decent. Nu are setari de imagine precum la alte modele Mio, deci te multumesti cu atat. Meniul este mai simplu si cu mai putine functii, deci o consider o camera utila pentru oras mai mult si pentru cei care nu au nevoie decat de o dovada in caz de accident.

O gasiti la Altex la 449 lei.