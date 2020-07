Review monitor LG 34GK950G – cum sa renunti la 2 monitoare pentru unul singur

Se intampla sa testez destul de rar monitoare LG, dar atunci cand primesc ceva la test cu siguranta este un model de top. In cazul de fata discutam despre un monitor care costa peste 6000 de lei, dar care le poate face pe toate.

Se numeste LG 34GK950G si este un model de top destinat gamerilor care nu joaca la un nivel de eSports. Acesta se adreseaza in special jucatorilor care vor sa se bucure de joc, sa observe toate detaliile grafice si sa aiba un spatiu mare de vizionare.

Detaliile tehnice sunt impresionante si o sa va povestesc mai jos impresiile mele despre acest monitor si cat de util mi s-a parut in viata de zi cu zi.

Diagonala: 34 inch

Rezolutie: 3440 x 1440 pixeli

Timp de raspuns: 5ms

Format: 21:9

Luminozitate: 400 cd/m2

Contrast: 1000:1

Panou: IPS

Iluminare: RGB

G-Sync: da

Rata de refresh: 120Hz

Conectivitate: 1x HDMI, 1 x DP, 3x USB 3.0, 1x jack audio

Practic discutam despre un monitor 4K in format 21:9, adica un format foarte lung care poate sa-ti placa sau poate sa-ti displaca imediat cum il vezi. La inceput nu eram foarte incantat de acest format, dar cu timpul am inteles ca este mai util decat clasicul 16:9.

Eu folosesc in prezent doua monitoare: un BenQ de 24 inch cu 144Hz, Full HD, 1ms si panou TN pentru gaming si un BenQ de 27 inch, 2K, IPS, 5ms, pentru filme, poze si altele. Practic trebuie sa lucrez cu doua monitoare daca vreau sa le fac pe toate.

PS: despre cum am trecut de la laptop inapoi la desktop o sa discutam separat, build-ul nu este inca gata.

Insa acest monitor de la LG m-a facut sa-mi dau seama ca pot renuntat la cele 2 monitoare pentru unul singur. Formatul de 21:9 si diagonala generoasa de 34 de inch mi-a oferit cea mai buna experienta de pana acum.

Fiind un panou IPS realizat de LG nici nu exista indoiala ca imaginea afisata nu ar fi buna. M-am bucurat de o imagine excelenta, de culori foarte placute si de o luminozitate foarte buna in toate conditiile.

Indiferent ca ma uitam la un clip pe Youtube sau pur si simplu citeam o stire, imaginea era foarte buna si ochii nu-mi oboseau. De asemenea, in gaming am avut parte de o experienta mult mai buna decat pe monitorul meu actual.

Chiar daca exista o diferenta la rata de refresh si la timpul de raspuns, eu nu sunt gamer profesionist ca sa vad cu ochiul liber diferenta dintre 120Hz si 144Hz sau diferenta dintre 5ms si 1ms. Practic e imposibil sa vezi diferente cand exista specificatii atat de apropiate.

Dar panoul IPS mi-a adus mai multe avantaje si o senzatie mai placuta in gaming decat panoul TN. Faptul ca aveam un contrast bun si culori net superioare, experienta in gaming a fost mult mai buna. Pe panoul TN culorile sunt sterse, palide, iar rezolutia 4K de pe acest LG mi-a aratat toate detaliile din jocuri.

Am inteles ca nu am nevoie de 2 monitoare ca sa-mi fac treaba corect si care sa-mi ocupe mai multe spatiu pe birou. Am nevoie de un singur monitor si ala bun la toate.

Printre alte puncte pro pentru LG as putea mentiona iluminarea RGB. Stiu, pare ceva dezgustator pentru unii dintre voi, dar pe acest monitor este chiar interesanta. Iluminarea RGB este pe spate sub forma de cerc. Proiecteaza pe perete culorile sau jocul de culori pe care il alegi din meniu si formeaza o ambianta placuta atunci cand lumina este stinsa. Noaptea este o placere, iar lumina care apare in spatele monitorului te linisteste si iti protejeaza si ochii. Este un fel de Amblight de la Philips, dar culorile nu sunt redate dupa imaginea afisata ci random.

Langa butonul de meniu are o rotita din care poti regla intensitatea si modurile de iluminare sau sa le opresti daca nu iti plac. Ele raman aprinse si cand monitorul este in stand-by si creeaza un efect dragut in camera. Mi-a placut tare mult. Din pacate nu cred ca iluminarea se poate sincroniza cu cea a componentelor sau cu jocurile ce suporta acest lucru.

Montajul a fost destul de simplu si daca alegeti acest monitor o sa vedeti ca tot ce aveti de facut este sa-i prindeti piciorul de partea cu ecranul. Este un sistem simplu si eficient, iar cand vine vorba de reglaje ai tot ce iti trebuie. Poti inclina monitorul fata/spate sau il poti inalta cat ai nevoie pentru o experienta potrivita.

Constructia este de top, materialele folosite si imbinarile sunt realizate foarte bine nu ii pot reprosa ceva foarte rau acestui monitor. Tot ce pot mentiona in zona negativa este bleedingul care apare in colturi si se vede mai ales pe fundal negru. L-am vazut tarziu cand am pus un fundal complet negru. Este ciudat ca are aceasta problema tinand cont de cat costa, dar in realitate nu te incurca cu nimic.

O alta problema este data de raportul 21:9. Nu este un minus pentru acest monitor ci pentru toate care vin in acest format indiferent de brand. Filmele se vor vedea urat in sensul ca iti va ramane o zona neagra pe laterale. Daca scalezi filmul in acest format o sa se vada ciudat. Nu mi-a placut, recunosc, dar dupa 2 zile am acceptat ca altfel nu se poate si cumva creierul meu refuza sa mai vada acele zone negre.

Mi-a placut foarte mult acest monitor si cu greu m-am despartit de el. Este unul dintre cele mai bune monitoare pe care le-am testat, iar daca ai un setup cu 2 monitoare acesta te va ajuta sa scapi de ele. Poti lucra mult mai bine pe un singur monitor mare decat pe 2 mici, iar biroul va fi mai aerisit.

Daca totul decurge cum mi-am propus poate voi reusi sa-mi cumpar fix modelul acesta si sa scap de cele doua monitoare, si ele foarte bune pentru ce au fost proiectate. La eMAG il gasiti la 5299 lei, este oferta caci pretul initial este de 6499 lei.