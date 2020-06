Review Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 Pro 5G ne-a fost trimis la test prin programul Orange Smartphone Tester. L-am utilizat aproximativ o luna si am reusit sa-mi fac o perere despre acest telefon.

Tin sa mentionez ca este prima data cand am contact cu un telefon Oppo pe cale oficiala. De asemenea, consider ca Oppo este un rival pentru Huawei, OnePlus si Xiaomi. In China sunt numarul 1 reusind sa depaseasca Huawei.

Comparatia cu Huawei este irelevanta in prezent deoarece Huawei nu dispune de serviciile Google. Nici cu Samsung nu putem face o comparatie corecta. Samsung este deja un producator premium dpmdv iar Oppo este doar un alt jucator din China care incearca sa ofere produse cu un raport pret-performanta foarte bun. Momentan. Spun momentan pentru ca si OnePlus era un astfel de producator, iar acum ajunge sa se lupte cot la cot cu Samsung atat la nivel de pret cat si la nivel de calitate.

Un avantaj major pe care Oppo consider ca il are in Romania (si nu doar aici) este fix lipsa serviciilor Google de pe telefoanele Huawei. In acest moment lupta pe piata telefoanelor cu Android se da intre Samsung, Xiaomi si OnePlus. Cum Huawei a iesit din ecuatie consider ca Oppo isi poate face rapid un loc in topul producatorilor de smartphone profitand de handicapul lui Huawei.

Acum ca mi-am spus punctul de vedere vreau sa va povestesc despre Reno3 Pro 5G.

Specificatii

Procesor: Snapdragon 765G

Stocare: 256GB UFS 2.1

RAM: 12GB

Ecran: 6.5 inch AMOLED 90Hz 1080 x 2400 pixeli, 20:9 aspect, 500nits luminozitate maxima

Camere foto principale: 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom, 8 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/3.2″, 1.4µm, 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm

Camera foto frontala: 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm

Filmare camere foto principale: [email protected], [email protected]/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS

Filmare camera foto frontala: [email protected]

Baterie: 4025mAh cu incarcare rapida VOOC 4.0, 50% in 20 min

Senzor de amprenta in ecran

Deblocare faciala

Design

Reno3 nu incearca sa fie un telefon cu un design original. Privit din spate poate fi orice alt telefon de la orice alt producator chinezesc. Amplasarea camerelor intr-o pozitie deja familiara si coloritul bogat il fac sa para doar un alt telefon.

Nu asta consider ca este problema. Telefonul se simte foarte bine in mana utilizatorului deoarece este ingust, dar fiind in raport 20:9 este greu de ajuns in partea de sus a ecranului cu o singura mana.

Spatele este mat si foarte placut la atingere. M-am saturat sa vad telefoane cu spate lucios pe care se vad toate amprentele. Pe acesta nu se vede nimic iar in bataia soarelui acest albastru este superb.

Ceea ce m-a deranjat pe mine cu adevarat a fost constructia. Reno3 este construit foarte bine pana la un punct. Butoanele nu joc si se apasa corect, rama din aluminiu este foarte eleganta si se simte ca este solida. Totul se simte bine pana cand…

Imbinarea ecranului cu rama metalica nu este perfecta. Daca te uiti la telefon nu o sa iti dai seama de aceasta problema deoarece vorbim de cativa mm. Insa partea dreapta a ecranului nu este la fel de bine imbinata cu rama metalica a telefonului precum este partea stanga.

Pe partea stanga aproape ca nu simti unde se imbina ecranul cu carcasa/rama metalica, dar pe partea dreapta se formeaza un cant deranjant si iti lasa impresia de produs prost executat.

Problema se rezolva cu o husa, insa ideea ca problema exista si cineva de la controlul calitatii nu a observat problema pe mine ma deranjeaza. Poate este o problema doar la acest exemplar si am avut eu ghinion.

Ecran

Unul foarte bun din toate punctele de vedere. Culorile sunt un pic de tot accentuate ca la orice alt telefon din Asia. Este un AMOLED la care nu ai ce sa ii reprosezi. Mai adaug si faptul ca este pe 90Hz si reteta este perfecta.

Este prima data cand am folosit un telefon cu ecran de 90Hz pe termen lung. Diferenta fata de 60Hz este vizibila dar nu este una care sa te faca sa spui „wow, ce misto e”.

Ca sa vezi o diferenta considerabila trebuie sa iei contact cu un telefon care are o rata de 120/144Hz, iar atunci lucrurile se schimba. Cei 90Hz sunt primiti cu caldura si transforma complet experienta te utilizare. Totul este mai rapid si mai fluid, insa bateria are de suferit.

Telefonul te lasa sa treci ecranul pe 60Hz dar are si un mod Auto care va trece ecranul pe 90Hz in momentul in care te joci sau in alte conditii. Eu l-am tinut tot timpul pe 90Hz pentru ca…de ce nu?

Difuzoare

Telefonul este stereo si se aude foarte bine. Se foloseste de un difuzor amplasat pe buza de jos si de earpiece-ul pentru convorbiri. Are si Dolby, volumul este destul de ridicat si nu am auzit sa distorsioneze. Chiar se aude bine.

Baterie

Bateria este de 4025mAh si dispune de incarcare rapida VOOC 4.0 de 30W care iti ofera 50% autonomie in 20 de minute. Telefonul desi se incarca repede nu surprinde la nivelul autonomie nici pe 60Hz si nici pe 90Hz. Oricum o dai tot trebuie sa-l pui la incarcat seara.

Partea buna este ca daca uiti sa-l incarci seara sau vrei sa stai pe telefon pana tarziu, de dimineata il poti incarca foarte repede pana iti bei cafeaua.

Ca idee, intr-un regim de utilizare normala seara am ramas cu 30% autonomie. Sa speram ca bateria nu va avea de suferit prea mult de pe urma incarcarii rapide.

Soft

Ruleaza Android 10 si are aplicata interfata ColorOS 7. Arata bine, chiar mai bine decat ce ofera Huawei pe telefoanele lor. Vine cu cateva aplicatii preinstalate, este rapida si este placuta. Se vede ca Oppo chiar incearca sa ofere ceva bun. Mici bug-uri tot am gasit, dar nu vreau sa le mentionez deoarece vreau sa iert acest pacat.

Ce nu pot sa iert este deblocarea faciala care este un esec total. Cred ca este o gluma sau este doar o functie pusa ca sa arate bine pe lista de specificatii.

Am deblocat telefonul cu masca pe fata, cu ochii inchisi, cu mana pe jumatate din fata…Deci nu este deloc o metoda sigura iar amprenta ramane singura solutie cu adevarat utila si functionala. Senzorul de amprenta integrat in ecran este chiar bun si rapid.

Camera foto

Pot spune ca sunt putin impresionat. Declansarea este foarte rapida, aproape ca la un iPhone. Pentru mine inseamna mult sa pot face o poza rapid indiferent de situatie.

Calitatea fotografiilor este neasteptat de buna pentru un astfel de telefon, iar filmarile sunt de asemenea foarte reusite. Indiferent de scena am reusit sa fac fotografii bune si cu declansari foarte rapide.

Telefonul recunoaste scenele aproape instant si incarca poza la fel de repede. In unele situatii detaliile lipesc, dar ofera un HDR bun, culori naturale si in lumina scazuta se descurca mai mult decat onorabil.

Cele 4 camere reusesc sa formeze un combo bun si sa ofere functii de care probabil nu stiai ca ai nevoie. Reno3 poate fotografia ultra wide, zoom-ul este pana la 5x, stie Portrait, Night Mode si are chiar si un mode Expert de unde poti seta toate valorile exact ca la un aparat foto profesional.

Concluzie si pret

Oppo Reno3 Pro 5G nu este deloc un telefon rau. Problema apare cand aducem in discutie elefanul din camera: pretul. Oppo Reno3 Pro 5G costa la Orange 3434 lei.

Deci nu doar eu am strambat din nas la asa valoare. Da, este un telefon scump pentru o platforma Snapdragon 765G. 5G-ul nu consider ca justifica pretul si nici nu consider ca este o necesitate in 2020. Dupa cum ati observat nici nu am vorbit despre 5G caci eu il consider inca la stadiul de baby. Poate peste 2-3 ani putem sa discutam despre 5G in Romania ca fiind un standard.

Raportat la pret Oppo Reno3 Pro 5G nu mai pare un telefon atat de bun chiar daca el este un produs cu capabilitati foarte bune. Dar la un pret de 2500 lei.

La cei 3400-3500 lei ceruti pe acest model gasiti alternative mult mai bune: Galaxy S20, OnePlus 8, Note 10 sau chiar iPhone 11 daca imi permiteti.

Va las pe voi sa puneti lucrurile in balanta si nu vreau sa va lasati influentati de parerile mele.