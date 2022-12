Review AMD Radeon 7900XTX – bate Nvidia RTX 4080

Au aparut review-urile pentru Radeon 7900XTX, placa video de la AMD care se bate in mod direct cu RTX 4080. Si in testele vazute pana acum la publicatiile mari de afara, aceasta castiga detasat in batalia directa cu modelul rivla de la Nvidia. Si este si mai ieftina!

Rezultatele o spun, nu noi. Si va las si un review foarte bine realizat mai jos. Atat in rezolutie 2K cat si in rezolutie 4K, placa este mai buna decat RTX 4080 in majoritatea jocurilor. Stiti ca unele jocuri sunt mai bine optimizate pentru Nvidia sau AMD, in functie de colaborare, dar chiar si asa sunt unele jocuri neutre din acest punct de vedere.

Nici consumul nu este rau, dar aici Nvidia castiga . Totusi, AMD a facut eforturi uriase fata de generatia anterioara si asta conteaza. Noi nu am testat placa, dar va las un review bun mai jos.

Mai aveti un review AICI.