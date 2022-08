Review Razer Basilisk V3 Pro – cel mai performant mouse de la Razer

Razer se lauda ca Basilisk V3 Pro este cel mai performant mouse de gaming realizat de ei pana acum. Si, culmea, il avem la test si vi-l prezint in randurile de mai jos.

Razer este producatorul de periferice de gaming care a oferit tot timpul tehnologii de top si a venit cu produse nu tocmai ieftine. Veteranii stiu ce insemna un mouse Razer acum 10-15 ani, sa nu zic chiar 20 de ani. Astazi nu mai este atat de greu sa-ti cumperi un mouse de la Razer. Ba chiar sunt modele mai scumpe de la alte companii, insa fara nici o justificare cand vine vorba de calitate.

Razer si-a pastrat tot timpul un nivel ridicat de calitate. Incepand de la ambalaj si pana la produsul final si tehnologiile din el, toate premium. Iar Razer a incercat sa dezvolte produsele pe baza feedback-ului oferit de clienti, fie ei si gameri profesionisti sau oameni de rand care vor un produs de calitate.

Razer Basilisk V3 Pro este in acest moment un mouse echipat cu toate tehnologiile Razer:

Razer Optical Mouse Switches Gen-3

Razer HyperSpeed Wireless

Razer HyperScroll Tilt Wheel

Next-Gen Wireless Charging

Razer Focus Pro 30K Sensos

Razer Chroma RGB

Sunt 6 tehnologii proprietare Razer care s-au dezvoltat in timp si le voi lua pe rand.

In primul rand switch-urile optice. Este sunt acum la generatia a 3-a si le consider cele mai importante dupa senzor. Acestea sunt responsabile de click-urile pe care le faci. De cate ori n-ai patit sa apesi si sa nu se intampla nimic sau sa apesi o data si mouse-ul sa inregistreze o dubla comanda?

Switch-urile in cazul de fata sunt extrem de precise si silentioase. Ca sunt precise, rapide si au o durata mare de viata stiam si de la alte modele, dar generatia a 3-a este extrem de silentioasa si asta imi place. Parca ar fi un mouse office.

Tehnologia HyperSpeed Wireless este responsabila de eliminarea lagului cand va jucati fara fir, dar si de timpul mic de raspuns. Mai precis, mouse-ul nu o sa aiba nici un fel de intarziere cand este folosit fara cablu, facand experienta una placuta si fara intreruperi. Realist vorbind, n-am mai intalnit mouse de la nici un producator de top care sa nu ofere performante bune pe wireless. Eu folosesc de 2-3 ani doar periferice wireless si ma joc online fara probleme. Razer spune ca acst mouse este cu 25% mai rapid pe wireless fata de alte modele wireless.

Next-Gen Wireless Charging este doar o metoda de incarcare wireless folosind un dock de la Razer. Fie se foloseste Razer Mouse Dock Pro fie Razer Wireless Charging Puck. Eu prefer tot incarcarea pe cablu, mi se pare foarte rapida.

Si ca tot vorbeam de incarcare, aflati ca autonomia este una foarte buna. Il incarc dupa o saptamana jumate de utilizare. Foarte bine!

Mai tare mi se pare rotita de scroll. Se numeste HyperScroll Tilt Wheel si iti permite sa o folosesti in doua moduri: scroll normal sau acel mod infinit cand rotita se invarte mult si bine pe rulment. Si Logitech are ceva similar. Interesant este ca poti seta aceasta viteza din softul Razer si sa alegi sa faci scroll mai repede sau mai incet.

Razer Chroma RGB….fara cuvinte. Stie toata lumea ce este. O mai spun si aici, Razer are in prezent cel mai complex soft cand vine vorba de iluminare si personalizare.

Iar ultima tehnologie este Razer Focus Pro 30K Sensors, adica senzorul propriu-zis care pune mouse-ul in miscare. Acesta este unul realizat tot de Razer si ofera un DPI urias, practic inutil de mare. Eu toti mousii pe care i-am avut i-am tinut la maxim 1600DPI, inclusiv pe rezolutie 4K. Este mai mult decat suficient. Ce sa faci cu 30.000DPI nu am idee, poate sa mai dai si la altii.

Senzorul este compatibil cu multe tipuri de suprafete, deci poate rula pe orice surpafata ai la indemana. Functioneaza inclusiv pe sticla. Este mai eficient dpdv energetic, are o acuratete de 99.8%, o viteza maxima de 750IPS si o acceleratie G de 70. Ca idee, un mouse oarecare are 40G acceleratie si 400IPS viteza maxima.

Impresiile mele sunt urmatoarele:

Mouse-ul este la fel ca orice alt Basilisk la design. Se tine bine in mana, are aceleasi materiale de buna calitate si iti ofera o senzatie de robustete. In schimb mi se pare o idee greu pentru gustul meu. In comparatie cu Viper-ul meu V2 Pro, parca as tine o caramida in mana. Cantareste 112 grane fata de cele 60 pe care le are Viper.

Mi-a placut mult ca este silentios, parca as folosi un mouse office. Acum realizez cat de zgomotos este un mouse oarecare de gaming in comparatie cu acest Basilisk.

Mi-a placut si ca are o autonomie mare, iar switch-urile rezista 90 de milioane de apasari, lucru bun pentru mine care ma joc LoL si un mouse rezista in mod normal 1-2 ani MAXIM. Poate pe acesta reusesc sa-l tin mai mult.

Curand o sa fie disponibil si la noi. Costa la Razer pe site 160 de dolari. Poti sa-i mai cumperi si Puck-ul de incarcare la 20 de dolari, dock-ul de incarcare pentru 70 de dolari sau sa le iei intr-un pachet combo. Link AICI sa va lamuriti.