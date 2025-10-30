Review televizor smart Thomson – Ultra HD 4K – calitate surprinzătoare la un preț accesibil

Cei de la Thomson ne-au trimis la test un televizor smart cu diagonală de 126 cm (50 de inch) și rezoluție Ultra HD 4K. Acest model se remarcă prin raportul excelent calitate/preț, fiind ideal pentru utilizatorii care caută o experiență 4K la un preț accesibil.

Specificații tehnice

Diagonală: 126 cm (50 inch)

Rezoluție: Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixeli)

Smart TV cu Google TV integrat, Android 11

Aplicații preinstalate: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify, Apple TV

Conectivitate: Wi-Fi dual band 2.4G+5G, Bluetooth 5.0, Google Cast

Sunet: Dolby Audio cu două difuzoare de 40W și digital surround

Suport HDR10 și Dynamic Noise Reduction

Porturi: 4 HDMI (inclusiv HDMI ARC), USB 3.0 și 2.0, port optic, RJ45, audio-video-in, port căști

Consum energetic eficient: ~64 kWh/1000 ore

Design și ambalaj

Televizorul vine protejat cu folie pe ecran și are un design simplu, plăcut ochiului, cu un cadru aproape fără rame (frameless). Este ușor și bine construit pentru categoria sa de preț. Telecomanda inclusă este ergonomică, iluminată și funcționează pe Bluetooth, facilitând controlul chiar și în întuneric.

Experiența de utilizare detaliată

Televizorul Thomson 50UG4S14 oferă o experiență foarte bună pentru un model de buget. Instalarea și configurarea au fost rapide și intuitive, iar interfața Google TV (bazată pe Android 11) este fluidă și bine organizată. Aplicațiile preinstalate cu acces rapid de pe telecomandă includ cele mai populare platforme: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify, Apple TV, iar integrarea Google Assistant permite controlul vocal simplu și eficient.

Navigarea prin meniuri este lină, cu doar mici agățări ocazionale care nu influențează în mod semnificativ utilizarea zilnică. Redarea conținutului 4K, inclusiv pe YouTube, se face fără întreruperi sau scăderi de calitate. Imaginea este clară, vibrantă și bine echilibrată datorită suportului HDR10 și tehnologiei Dynamic Noise Reduction. Sunetul în Dolby Audio cu digital surround asigură un spectru audio de calitate, iar modurile multiple audio permit ajustări în funcție de conținut.

În ceea ce privește recepția canalelor TV, televizorul dispune de un triple tuner care permite recepția:

Canalelor digitale terestre DVB-T și DVB-T2 (standard actual în România)

Canalelor prin cablu DVB-C

Canalelor prin satelit DVB-S și DVB-S2 (compatibil și cu DiSEqC 1.0/1.1/1.2 pentru controlul antenelor satelit)

De asemenea, suportă HbbTV, oferind acces la servicii interactive asociate canalelor TV, și are slot CI+ pentru module de decodare a canalelor codate.

Telecomanda iluminată, cu funcționare pe Bluetooth, este ergonomică, are butoane dedicate pentru aplicații populare precum YouTube și Netflix și permite controlul în orice poziție, facilitând sesiunile de vizionare nocturnă.

Consum energetic

Consumul este foarte eficient, televizorul funcționând cu aproximativ 50W în regim normal și 100W la pornire, ceea ce îl face potrivit și pentru alimentarea de la stații portabile.

Puncte forte

Raport excelent calitate/preț

Diagonală mare, rezoluție 4K Ultra HD

Platformă Google TV cu Android 11 și multiple aplicații preinstalate

Sunet Dolby Audio cu moduri eficiente și digital surround

Triple tuner pentru recepție DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

Telecomandă iluminată, pe Bluetooth, bine organizată

Consum redus de energie

Garanție extinsă de 3 ani (+ opțiune extra garanție)

Puncte mai puțin bune

Aplicațiile uneori pot avea mici agățări, dar experiența generală rămâne fluidă

Nu există date certe despre performanța pe termen lung, dar momentan televizorul funcționează impecabil

Alternative și recomandări

Thomson oferă și variante cu diagonale diferite, cum ar fi un model de 139 cm (cu preț chiar mai atractiv) și unul de 101 cm pentru buget mai restrâns.

Concluzie

Thomson 50UG4S14 Ultra HD 4K este o alegere foarte bună pentru cei care doresc un televizor smart mare, cu rezoluție clară și performanțe bune în toate aspectele esențiale. La un preț de aproximativ 1.400 lei (sau chiar mai puțin la promoții) și cu garanție de 3 ani, acesta se poziționează ca o soluție excelentă de buget, depășind chiar unele modele mai scumpe și de branduri cunoscute.

Recomandăm cu încredere acest televizor pentru utilizatorii care vor să se bucure de conținut 4K și platforma Google TV fără a cheltui foarte mult.