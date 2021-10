Rezultate financiare peste așteptări pentru AMD: vânzările au crescut cu 54%

AMD a publicat rezultatele financiare pentru ultimul trimestru, iar cifrele arată foarte bine. Compania a înregistrat vânzări record, depășind estimările tuturor analiștilor. Creșterea vânzărilor în ultimul an este de 54%, iar încasările au fost de 4.31 miliarde de dolari vs. 4.12 miliarde cât arătau estimările. Și EPS-ul (earnings per share) a înregistrat o creștere de 16%, ajungând la 0.73$ față de 0.67$ în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai importantă creștere a fost înregistrată pe segmentul enterprise, care include hardware și servicii pentru datacentere și platforme custom, rezultatele financiare arătând o creștere a încasărilor cu 69%. Nici segmentul consumer nu a fost mai prejos, vânzările de procesoare și plăci grafice înregistrând un avans de 44% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Responsabile pentru creșterile din categoriile embedded și semi-custom sunt, cel mai probabil, consolele de jocuri XBOX Series X/S, PlayStation 5 și, mai nou, Valve Steam Deck. În ceea ce privește datacenterele, Dr. Lisa Su, CEO-ul AMD, menționează că încasările din hardware pentru servere s-au dublat în ultimul an. Investitorii se așteptau însă la rezultate bune din partea AMD, iar rezultatele financiare, chiar dacă sunt peste așteptări, nu au reușit să ridice prea mult prețul acțiunilor.

Via Hexus.net