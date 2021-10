AMD lansează Radeon Adrenalin Driver 21.10.3. Vine cu spor de performanță de până la 45% în AoE 4 și Guardians of the Galaxy

AMD a lansat o nouă versiune a Radeon Adrenalin Driver. Aceasta include optimizări pentru Age of Empires IV, Marvel’s Guardians of the Galaxy, DOOM Eternal și Riders Republic. AMD susține că pe GPU-urile RX 6800 XT și RX 6900 XT, sporul de performanță adus de noul driver este de până la 45% în Age of Empires IV la rezoluție 4K și de până la 21% în Marvel’s Guardians of the Galaxy. De asemenea, noua versiune de driver rezolvă unele incompatibilități cu procesorul Ryzen 9 5950X, elimină problemele de nefuncționare corespunzătoare a configurațiilor multi-monitor și rezolvă coruperea imaginii și crash-urile apărute în Battlefield V și Cyberpunk 2077 pe plăcile grafice Radeon RX 6600 și RX 6700 XT.

Driver-ul poate fi descărcat de pe site-ul AMD.

Via Wccftech