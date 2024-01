Si Riot Games concediaza 500 de angajati

Cum spunea si Cristi AICI, concedierile continua si in 2024. Riot Games, o mega companie de jocuri video conoscuta in special pentru League of Legengs si Valorant, concediaza 500 de oameni.

Anul trecut au fost dati afara 9000 de oameni din companiile de jocuri video. Astazi aflam ca Riot concediaza 11% din personalul sau. Ei spun ca se vor reorienta catre mai putine proiecte dar cu impact mai mare si ca isi doresc un viitor sustenabil.

Proiectele cele mai afectate sunt Legend of Runeterra si Riot Forge. Rezultatele nu au fost cele mai bune asa ca se vor orienta catre jocuri PvE. Jocurile pe care Riot se va concentra sunt Valorant, LoL, Teamfight Tactics si Wild Rift.