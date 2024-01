Samsung a lansat o baterie externa de 20.000mAh si 45W

Impreuna cu seria Galaxy S24, Samsung a venit si cu o baterie externa foarte buna. Are 20.000mAh si 45W.

Ofera trei porturi USB C, costa 60 de lire in UK si poate incarca la 45W un singur dispozitiv. Cel putin asa se zice acum, nu stim exact daca poate livra 45W pe toate cele trei porturi. Vine la pachet si cu cablu USB C.

Eu folosesc baterii de 20.000mAh de 5-6 ani si merg si azi foarte bine. Sunt modele vechi de la ADATA, ASUS si Trust. Inca se tin bine si le folosesc des in concedii, le tin prin masina in caz de urgenta.

Baterii externe gasiti si AICI.

Samsung mai are o baterie similara dar de 10.000mAh si 25W. Costa 124 lei pe eMAG si are review-uri foarte bune. Arata si bine.