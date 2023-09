Romanii prefera sa faca upgrade decat sa inlocuiasca PC-ul cu totul

Un studiu realizat in Romania la care ati participat si voi in urma cu cateva luni, ne arata preferintele romanilor cand vine vorba de upgrade sau inlocuire. Se pare ca noi preferam sa actualizam PC-urile periodic decat sa cumparam unele noi.

Studiul realizat de All for You Consulting pentru Kingston ne arata ca 86% dintre respondenti prefera sa actualizeze capacitatea de stocare a PC-ului si 47% intentioneaza sa actualizeze memoria RAM la noul standard DDR5. Apropo de asta, cei mai multi inca folosesc DDR4, adica 83.4%, iar capacitatea cea mai raspandita este de 16GB, urmata de 32GB si 8GB.

36.1% au o capacitate de stocare a SSD-ului de 512GB, 27.9% de 1TB si 25.7% au o capacitate de 256GB. Deci este clar ca exista loc pentru upgrade la acest capitol. 85% spun ca SSD-ul este principalul mediu de stocare din PC.

Legat de console, doar 11.6% dintre participanti spun ca se joaca exclusiv pe consola si 65.1% exclusiv pe PC si 23.3% folosesc ambele platforme simultan. Legat de spatiul de stocare din consola, acesta nu pare sa fie multumitor. Majoritatea prefera sa faca upgrade la spatiul de stocare al consolei, iar in acest caz Kingston ofera o alternativa buna pentru PS5. Am discutat AICI.

SSD-ul cel mai folosit este de tip M2.NVME si este urmat de cel SATA in format de 2.5 inch. Modelele M.2 SATA vor disparea usor deoarece nu mai sunt justificate iar cele NVME au preturi foarte bune. Peste 50% dintre respondenti folosesc SSD-uri NVME.

Ca idee, 53% dintre respondenti schimba SSD-ul dupa 3-5 ani si doar 24% il folosesc intre 5-10 ani. Motivele pentru care este schimbat SSD-ul sunt surprinzatoare. Romanii prefera sa fie mai productivi si cauta sa schimbe SSD-ul pentru a lucra mai rapid. Doar 28% il schimba pentru a avea performante bune in gaming si 23.6% doar pentru ca este vechi.

Sondajul a fost realizat pe 2705 persoane, dintre care 83,6% din mediul urban. Grupa de vârstă dominantă a fost de peste 35 de ani.