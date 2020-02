AMD Ryzen Threadripper 3990X disponibil la PC Garage

AMD a anuntat oficial disponibilitatea primului procesor HEDT din lume cu 64 de nuclee fizice. Acesta este dezvoltat special pentru 3D rendering, efecte vizuale profesionale si mai dispune de 128 de nuclee virtuale.

Specificatii

CPU Cores – 64

64 Threads – 128

128 Base Clock – 2.9GHz

2.9GHz Max Boost Clock – Up to 4.3GHz

Up to 4.3GHz Total L1 Cache – 4MB

4MB Total L2 Cache – 32MB

32MB Total L3 Cache – 256MB

256MB Unlocked – Yes

Yes CMOS – SMC 7nm FinFET

SMC 7nm FinFET Package – sTRX4

sTRX4 PCI Express® Version – PCIe 4.0

PCIe 4.0 Default TDP / TDP – 280W

280W Max Temps – 95°C

Il gasti in stoc la PC Garage la pretul de 19.999 lei. Am pus link afiliat in cazul in care unul dintre voi va face comanda sa primim si noi…o naveta de bere.