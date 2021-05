CAT S42 H+ și CATB40 sunt primele telefoane rugged antibacteriene disponibile pe piață

Am revăzut recent Disclosure, filmul de acum fix 27 ani, cu Michael Douglas, Demi Moore și Donald Sutherland. Vorba cuiva, actori, nu cititori de texte de pe prompter!

Apare acolo o replică a personajului jucat de Sutherland:

The Chinese say, „May you live in interesting times.” Well this has been the most interesting merger since my second marriage.