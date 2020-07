Samsung Galaxy Note 20 vine oficial pe 5 august

Samsung a trimis invitatiile pentru evenimentul Unpacked de pe 5 august. Vom vedea noul Galaxy Note 20, dar si alte modele interesante precum Fold 2.

In imaginea atasata se vad si alte produse printre care si un Fold, un Galaxy Watch 3 si castile Galaxy Buds Plus. Vom afla oficial despre ce este vorba in doar cateva zile. Rabdare sa aveti. Multe informatii sunt deja pe internet, stim specificatiile si inclusiv design-ul noilor produse. De exemplu uite-l pe Note 20.