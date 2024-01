Samsung a prezentat oficial seria Galaxy S24: 7 ani de suport OS si inteligenta artificiala

Majoritatea informatiilor despre cele trei modele din seria Galaxy S24 erau deja cunoscute de prin leak-uri. Samsung le-a prezentat acum oficial si avem toate detaliile si preturile pentru Romania.

Cel mai important aspect de mentionat este ca in Europa modelele S24 si S24+ vin echipate cu procesoare Exynos 2400, in timp ce S24 Ultra foloseste Qualcomm Snapdragon 8 gen 3 for Galaxy. In alte regiuni ale lumii, atat S24 cat si S24+ folosesc procesorul de la Snapdragon. Ramane de vazut cum se comporta ambele.

Un al doilea aspect important este legat de actualizarile de OS – Samsung va oferi 7 atualizari majore de OS si patch-uri de securitate. Seria S24 a fost lansata cu Android 14 si va oferi suport pana la Android 21. Astfel, vechea disputa de suport Android vs. iOS a ajuns la un final din punctul meu de vedere. Nu-mi imaginez ca cineva chiar va utiliza timp de 7 ani telefonul, dar e un angajament interesant. Va ajunge probabil la bunici, care vor suna sa-si intrebe nepotii „ce vrea telefonul asta de la mine, maica?”

Revenind, cel mai mic S24 vine cu un ecran de 6.20inch de tip Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, rezolutie 1080×2340 si o luminozitate maxima de 2600niti. In Europa va utiliza procesorul Exynos 2400, iar varianta de baza porneste din pacate tot cu 128GB memorie interna si 8GB RAM. Strict varianta de 128GB foloseste memorie UFS 3.1 in timp ce restul variantelor UFS 4.0.

Camera foto principala a ramas de 50 MP, cuDual Pixel PDAF, OIS; cea telephoto este de 10 MP, cu PDAF, OIS, 3x optical zoom, iar cea ultra wide de 12 MP. Camera de selfie are tot 12MP cu Dual-Pixel PDAF.

Este certificat IP68, fata si spatele sunt protejate cu Gorilla Glass Victus 3. Bateria are o capacitate de 4000mAh cu incarcare rapida la 25w si 30 de min asigura o incarcare de 50%, wireless la 15W.

Pretul porneste de la 4250RON.

Modelul S24+ vine cu un ecran de 6.70inch Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 niti si rezolutie 1440×3088. Este construit la fel ca fratele mai mic, utilizeaza aceiasi senzori foto si procesor, iar versiunea de baza porneste cu 256GB stocare si 12GB RAM. Bateria este de 4900mAh cu incarcare rapida la 45W: 65% in 30 de minute si wireless la 15W.

Porneste de la 5200RON.

Bineinteles, ce este mai bun a fost pastrat pentru modelul Ultra. Fata si spatele acestuia sunt protejate cu Gorilla Glass Armor si are un sasiu din titan. Ecranul este de 6.8inch, drept, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 niti, rezolutie 1440×3088. Este singurul vandut peste tot cu procesor de la Qualcomm fabricat pe tehnologia de 4nm, iar varianta de baza are 12GB RAM si 256GB pentru stocare.

Camera foto principala a ramas de 2 00 MP, cu multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; cea telefoto este de 50 MP, PDAF, OIS, 5x optical zoom, insotita de a doua telefoto de 10 MP, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom si ultra-wide de 12 MP. Frontal pentru selfie 12MP. Bateria are o capacitate de 5000mAh cu aceleasi proprietati: incarcare la 45W prin cablu si 15W wireless.

S24 Ultra este singurul inzestrat cu AI: Live Translate, interpreter, Chat Assist, Note Assist si multe altele.

Versiunea de baza costa 6700RON.

MKBHD bineinteles ca s-a jucat deja cu ele.