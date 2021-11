Serviciul de streaming Tidal are începând de astăzi un plan de streaming gratuit

Serviciul de streaming de muzică Tidal, consacrat pentru calitatea audio foarte bună, oferă începând de astăzi un plan gratuit. Acesta este limitat la un bitrate de doar 160 kbps și este susținut de reclame între track-uri, însă întreruperile sunt rare și scurte, susține Tidal. Pentru cei preocupați de calitatea audio, Tidal oferă 2 planuri contra cost: HiFi cu FLAC-uri de până la 1411 kbps la 19.99 lei pe lună și HiFi Plus cu audio la calitate master, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio și bitrate de până la 9216 kbps la 39.99 lei pe lună.

Din câte se pare, planul gratuit este momentan disponibil doar pentru clienții din Statele Unite, însă cel mai probabil va fi extins și în celelalte regiuni în viitorul apropiat. Am planul Tidal HiFi Plus de mai de bine de un an și mi se pare superior Spotify sau YouTube Music din mai toate punctele de vedere. E adevărat că abonamentul lunar costă de aproape două ori mai mult și că traficul de date este mai mare, însă și calitatea audio este mult mai bună. Dacă sunteți curioși vă puteți înregistra gratuit pentru un trial de 30 de zile.