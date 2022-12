Smartphone-ul de gaming iQOO 11 se lansează pe pieţele internaţionale

iQOO, brand secundar independent al vivo, anun┼ú─â lansarea pe pie┼úele interna┼úionale a flagshipului iQOO 11, parte din gama iQOO 11 care ofer─â performan┼úe deosebite. Personal, am urm─ârit lans─ârile IQOO din ultimul an, de╚Öi nu erau destinate pie╚Ťei de aici. ├Än primul r├ónd, din cauza inova╚Ťiilor pe care le aveau, iar ├«n al doilea, pentru c─â am sperat ca ele s─â fie disponibile ╚Öi ├«n Rom├ónia, din moment ce sunt brand al vivo. Se pare c─â a sosit ╚Öi momentul acela. ­čÖé

Revenind la subiect, telefonul iQOO 11 ofer─â o experien┼ú─â de gaming la un nou nivel cu ajutorul sistemului inovator cu dou─â cipuri ┼či al tehnologiei de afi┼čare de ultim─â genera┼úie, precum ┼či control senzorial avansat. Practic, este pentru ├«np─âtimi╚Ťii gamingului pe telefon, deci cam oricine sub 25 de ani.

Noul iQOO 11 vine ├«n dou─â variante de culori: edi┼úia Legend ┼či edi┼úia Alpha. Design-ul modelelor de referin┼ú─â din seria iQOO a fost inspirat de BMW M Motorsport, al c─âror partener sunt, ├«n fapt.

Partea din spate a edi┼úiei Legend este acoperit─â cu renumitele dungi ├«n trei culori specifice gamei iQOO, o combina┼úie de culori reprezentative pentru parteneriatul premium cu BMW M Motorsport. Fiecare culoare are o ├«nsemn─âtate: ro┼čul reprezint─â pasiunea ┼či entuziasmul pentru curse, negrul simbolizeaz─â c─âutarea inova┼úiilor tehnologice ┼či albastrul reprezint─â bucuria de a explora ├«n necunoscut. Combinate, aceste culori spun o poveste despre ÔÇ×Pasiune ┼či inova┼úieÔÇť. Faimoasa dung─â de curse se suprapune peste un model Clous de Paris deosebit, sporind elegan┼úa dispozitivului.

Modelele iQOO 11 din edi┼úia Legend sunt f─âcute din materiale ce combin─â fibra de sticl─â cu pielea vegan─â ┼či care formeaz─â o carcas─â puternic─â ┼či fiabil─â, pentru utilizare confortabil─â. ├Än plus, dispozitivele au un strat de protec┼úie aplicat peste pielea de silicon oferindu-le un finisaj elegant ┼či fin la atingere.

Edi┼úia Alpha iQOO 11 folose┼čte tehnologie avansat─â pentru materialele dispozitivelor, iar acestea sunt f─âcute cu sticl─â AG, ideal pentru cei care ├«┼či doresc un aspect premium clasic.

Ca ╚Öi hardware, avem parte de un chipset Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, memorie LPDDR5X ┼či ╚Öi stocare UFS 4.0. iQOO 11 este printre primele smartphone-uri care vor folosi cel mai nou procesor Qualcomm, care asigur─â performan┼úa de v├órf a CPU ┼či GPU, iar bateria are un consum minim, asigur├ónd echilibrul perfect ├«ntre performan┼ú─â ┼či durata bateriei ├«n timpul ┼či dup─â o sesiune de gaming mai lung─â.

De asemenea, iQOO 11 folose┼čte memorie RAM 3.0, care poate fi extins─â cu p├ón─â la 8 GB de memorie virtual─â pentru a asigura o performan┼ú─â general─â mai puternic─â ┼či f─âr─â ├«ntreruperi, utilizatorii put├ónd rula ├«n fundal p├ón─â la 43 de aplica┼úii. Bine, asta nu e prea mare notate, dac─â m─â ├«ntreba╚Ťi pe mine, pentru c─â vivo are deja disponibil asta de ceva vreme.

Telefonul vine cu o baterie de 5000 mAh ┼či un ├«nc─ârc─âtor FlashCharge de 120W, astfel c─â poate fi ├«nc─ârcat complet ├«n doar 25 de minute.┬áDispozitivul folose┼čte Vapor Chamber Liquid Cooling System format dintr-o camer─â din o┼úel pentru vapori, cu dimensiune de 4.013 mm2 cu trei straturi de grafit pentru a asigura o temperatur─â optim─â. De asemenea, iQOO 11 folose┼čte o ram─â de aluminiu unic─â, utilizat─â ├«n industria aeronautic─â, g├óndit─â pentru a men┼úine sec┼úiunea din partea de sus a dispozitivului cu p├ón─â la 2┬░C mai rece,

iQOO 11 folose┼čte un afi┼čaj 2K E6 AMOLED de 6,78 inci care ofer─â imagini intense, cu aspect real, chiar ┼či ├«n lumin─â puternic─â, asigur├ónd o experien┼ú─â vizual─â superioar─â. Cu ajutorul cipului V2, iQOO 11 ofer─â efecte vizuale puternice ├«n detalii clare, folosind tehnici de anticipare ┼či compensare a mi┼čc─ârii pentru a reduce blocajele sau ├«nt├órzierile. Datorit─â cipului, utilizatorii pot juca jocuri cu rat─â mare a cadrelor. Cu ajutorul noii tehnologii Game Frame Interpolation, iQOO 11 are o rat─â a cadrelor de 90/120 cps prin interpolarea cadrelor, chiar ┼či atunci c├ónd jocul nu ofer─â ├«n mod nativ astfel de rate, oferind astfel o experien┼ú─â de gaming mai clar─â ┼či c├ót mai complet─â.

├Än plus, iQOO 11 folose┼čte In-Display Dual Monster Touch. Datorit─â acestei func┼úii, partea st├óng─â a ecranului poate fi operat─â separat fa┼ú─â de partea dreapt─â, iar utilizatorii pot folosi patru degete ├«n loc de dou─â, pentru mai mult─â rapiditate ┼či mai mult control. Dual X-Axis Linear Motor ├«mbun─ât─â┼úe┼čte r─âspunsul haptic, oferind feedback rapid ┼či indica┼úii mai bune ale mi┼čc─ârii ├«n timpul jocurilor. Motoarele din st├ónga ┼či dreapta pot ar─âta cu precizie unde este ac┼úiune ├«n timpul unui joc, de exemplu c├ónd trece o ma┼čin─â ┼či pot vibra pentru a crea o atmosfer─â c├ót mai real─â pentru juc─âtori.

iQOO 11 folose┼čte un difuzor Dual Stereo amplasat vertical pe marginea dispozitivului pentru un efect stereo mai echilibrat, oferind feedback mai bun ┼či adapt├óndu-se unor scenarii predefinite pentru muzic─â, videoclipuri sau jocuri. Folosind Sound Field Expansion Algorithm, dispozitivul ├«mbun─ât─â┼úe┼čte c├ómpul sonor cu 50% p├ón─â la 120 de grade, ajut├ónd utilizatorii s─â aud─â toate nuan┼úele sonore ├«n jocuri sau videoclipuri.

De╚Öi este telefon de gaming,┬áeste echipat cu un modul de camere puternice, av├ónd ├«n partea din spate un sistem de camere versatile format dintr-o camer─â de 50 MP GN5 ultra-sensibil─â, o camer─â telefoto ┼či pentru portrete de 13 Mp ┼či o camer─â ultra-grandangular─â de 8 MP, oferind astfel o gam─â extins─â de func┼úii avansate.

De asemenea, produsele folosesc numeroase func┼úii software, precum Studio-Quality Superb Portrait, care ├«mbun─ât─â┼úe┼čte algoritmii AI Skin Retouching ┼či AI HD pentru a ob┼úine efecte de portret natural cu aspect profesional, oferindu-le utilizatorilor func┼úii de retu┼čare foto avansate.

iQOO 11 este lansat ┼či disponibil pentru comercializare ├«n Indonezia ┼či Malaysia de pe 8 decembrie 2022. ├Än Thailanda, dispozitivul va fi lansat ┼či disponibil pentru comercializare pe 15 decembrie 2022. iQOO 11 va fi lansat ├«n India pe 10 ianuarie 2023 ┼či va putea fi achizi┼úionat ├«ncep├ónd cu 13 ianuarie 2023.