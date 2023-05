Sony a ajuns sa prinda gustul platformei PC si prezinta planurile pentru viitorul apropiat

Desi PC master race va trebui sa astepte chiar 2-3 ani pentru ca unele exclusivitati sa poata fi jucate, cifrele arata ca asteptarea nu-i deranjeaza. Sony se asteapta la profit aproape dublu in anul fiscal 2023.

In cadrul sedintei business organizata recent, Sony a facut putin lumina asupra viitorilor ani. Unele sunt vesti bune, altele mai putin bune. Acestia vorbesc despre normalizarea stocului de Playstation 5 si de interesul crescut al gamerilor pentru consola. Se mandresc cu portofoliul actual si cu notele obtinute de unele titluri pe Metacritic si se asteapta ca Spider-Man 2 sau Wolverine sa fie la randul lor pe piedestal.

Acestia vor investi mai mult in titluri originale si maresc aria de activitate – in august se va lansa filmul Gran Turismo (trailer mai jos), serialul The Last of Us este un hit enorm, iar God Of War, Horizon sau Twisted Metal primesc la randul lor seriale.

O veste mai putin buna e orientarea tot mai mare spre zona live-service.

PC-ul va ramane o platforma de interes, fiecare an a inregistrat cresteri ale profitului si se asteapta ca anul fiscal 2023 sa fie aproape de doua ori mai profitabil ca 2022. Spider-Man si The Last of US Part 1 s-au vandut foarte bine. Gasiti prezentarea integrala aici.