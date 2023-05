Impactul economic a ajuns si la Lenovo

Ultimul trimestru incheiat, ianuarie – martie, arata o scadere de 75% comparativ cu perioada similara a anului trecut.

In general piata laptopurilor si a PC-urilor a incetit dupa avantul inceput in perioada pandemiei. Reintram din nou in perioada normala pre-pandemica, iar pentru unele companii – printre care si Lenovo – aceasta veste nu e neaparat buna.

Profitul total inainte de a plati taxele aferente a scauzt cu 75%, iar profitul „curat” cu 24%. Comparand anii fiscali, profitul a scazut cu 14%. Daca in anul 2021 nu faceau fata la numarul mare de cerere inregistrat pentru laptopuri si PC-uri pentru a lucra de acasa, in prezent a scazut numarul celor dornici de a le si inlocui cu altele de generatie mai noua.

Divizia de terminale inteligente – Lenovo Intelligent Devices Group a inregistrat si ea o scadere de 33% de la an la an.

Totusi Lenovo ramane liderul global in materie de calculatoare si nu sunt chiar toate departamentele in scadere – Infrastructure Solutions Group – partea de servere enterprise a inregistrat o crestere de 37%, iar Solutions and Services Group de 22%.

