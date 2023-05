Sony a avut un an fiscal bun

Anul fiscal s-a incheiat pe 31 martie 2023, iar rezultatele arata foarte bine avand in vedere situatia economica de la nivel global. Playstation 5 este un succes comercial.

Mare invingator din curtea Sony este Playstation 5. Odata ce disponibilitatea componentelor s-a normalizat, acestia au reusit sa creasca disponibilitatea consolei si sa o vanda la pretul anuntat la lansare. In Romania varianta cu disc si God of War Ragnarok inclus costa momentan 3000RON (comparativ cu 2500RON pret precomanda). Au fost vandute 38.4 milioane de console de la lansare si pana acum. Din total, 19.1 milioane s-au vandut doar in anul fiscal 2022, peste asteptarile initiale de 18 milioane. Comparativ cu consola celor de la Microsoft, vanzarile de la lansare si pana acum sunt mai mult decat duble – Xbox Series S|X a vandut 18.5 milioane.

Pe partea de software, in special gaming insa vestile nu sunt la fel de bune, unde profitul a scazut cu aproximativ 12%. Este considerat ca lipsa de titluri premium dezvoltate exclusiv pentru Playstation 5 au avut un cuvant de a spune aici, majoritatea studiourilor dezvoltand titlurile curente si pentru Playstation 4. Per total, combinand segmentul hardware cu software pe partea de gaming, Sony a inregistrat o crestere de 7%.

Desi nu au prezentat separat cum s-a descurcat Playstation VR2 – care a fost criticat datorita pretului foarte mare si a portofoliului infim de titluri – mai multe surse spun ca acestea au surprins financiar in mod placut.

