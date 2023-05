Intel 2023Q1 – veniturile au scazut cu 36%

Comparativ cu Q1 2022, veniturile au scazut cu 2.8 miliarde $ – cea mai mare scadere inregistrata in istoria companiei.

Raportul emis de Intel nu arata deloc incurajator. Singura divizie care a inregistrat o crestere comparativ cu acelasi trimestru al anului 2022 este MobilEye, o companie cumparata de Intel in 2017 cu activitate in sectorului automotive self-driving.

Cererea scazuta de procesoare a dus la scaderea profitului operational al diviziei Client Computing Group cu 81%, dar cea mai mare parte a venitului a venit din acest segment. Cu placile video dedicate Arc, Intel detine la ora actuala 7% din piata si lucreaza deja la a doua si a treia generatie.

Nici partea de inteligenta artificiala si data center nu arata deloc bine – profitul operational a scazut cu 137%.

Rezultatele financiare arata dezastruos, dar CEO-ul Pat Gelsinger ramane optimist si considera ca toate schimbarile prin care trece compania vor avea nevoie de timp pentru a fi fructificate.

We hit key execution milestones in our data center roadmap and demonstrated the health of the process technology underpinning it. While we remain cautious on the macroeconomic outlook, we are focused on what we can control as we deliver on IDM 2.0: driving consistent execution across process and product roadmaps and advancing our foundry business to best position us to capitalize on the $1 trillion market opportunity ahead.