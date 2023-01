Sony si Honda au dezvaluit prototipul masinii electrice Afeela

Prototipul a fost prezentat in cadrul CES.

Desi nu au dat foarte multe detalii despre viitoarea masina electrica, aceasta ar trebui sa fie disponibila pentru comanda incepand cu 2025, iar comenzile se vor efectua incepand cu anul 2026 in America de Nord. Sub numele de Afeela, cei de la Sony si Honda si-au unit fortele pentru a crea un brand de masini electrice. Honda a inregistrat un progres lent spre adoptia de masini electrice si doreste ca pana in anul 2030 sa produca 2 milioane de asemenea masini, numarul ramanand modest.

Sistemele de siguranta si asistenta pentru sofer vor fi responsabilitatea Honda, in timp ce Sony va transforma masina intr-un telefon mobil gigant prin functii interactive si divertisment. Va avea un numar total de 45 de camere si senzori interiori si exteriori, iar functiile unora va fi sa identifice starea soferului. Iar eu nu am nici macar airbag-uri pe Samurai…

Frontal va avea un ecran exterior ingust numit „media bar” care va interactiona cu persoanele din exterior si va afisa informatii. Remember Knight Rider?