Specificatiile pentru Pixel 8 Pro au ajuns pe internet

Personal n-am vazut ca seria Pixel sa devina mai populara de la an la an. Pare ca nu impresioneaza pe nimeni desi Google tot incearca sa ofere chestii interesante. Noile Pixel 8 si Pixel 8 Pro urmeaza sa fie lansate, dar avem deja specificatiile lor. Sunteti interesati de aceste modele?

In grupul meu de prieteni o singura persoana a avut Pixel 7 Pro. Ca idee s-a stricat dupa doar 1 an. In rest…vad lume interesata de aceste telefoane, dar atat. Imi aduc aminte cand am testat Pixel 3 cat de misto a fost telefonul ala, dar dupa parca n-au mai fost atat de wow si exact cum zice colegul meu Razvan, simti ca esti tot timpul intr-un beta.

Ma rog, am vrut sa fac introducerea asta ca sa vad ce parere aveti si voi despre telefoanele Pixel in general. Revenind la Pixel 8 Pro, acesta este asteptat in toamna cu urmatoarele specificatii:

Ecran de 6.7 inch QHD+ LTPO OLED la 120Hz, SoC Tensor G3 + un cip Titan, 12GB RAM, 128 sau 256GB stocare si camera de 50MP cu OIS. Celelalte camere vor fi de 64MP ultrawide, 48MP tele si 11MP selfie. Baterie de 4950mAh, incarcare la 27W, senzor de amprenta ultrasonic si senzor de temperatura.

Suna bine, sunt sigur ca o sa aiba o camera foto excelenta datorita procesarii. Mai departe….