Tenda W18E – router ce poate suporta 3 provideri de internet

Nu este un review in adevaratul sens al cuvantului ci mai degraba o prezentare. Este un router special care are in total 4 porturi dintre care 3 pot fi folosite pe post de WAN si LAN simultan.

Nu este un router scump si nici un router foarte pretentios. Este relativ simplu de utilizat si daca ai mai avut un Tenda o sa observi ca procesul de setup este acelasi. Adica instalezi aplicatia Tenda Wi-Fi si urmezi pasii de acolo.

Router-ul acesta nu arata ca unul obisnuit si are cateva elemente cheie de care o sa mentionez. In primul rand sunt cele 4 porturi ce pot fi utilizate altfel decat am vazut pana acum. De exemplu, 3 dintre porturi pot fi folosite pe post de WAN si LAN. Deci din 4 porturi 3 pot fi si WAN ramanand un LAN disponibil.

De ce ai avea nevoie de 3 furnizori diferiti de internet intr-un router? Aici depinde de scenarii si de locul unde va fi utilizat. Acest model este ideal pentru cafenele, restaurante sau locuri publice unde poti avea acces atat tu cat si alti oameni.

Din motive de securitate poti alege sa folosesti o retea diferita pentru tine si colegii tai (Digi sa luam ca exemplu) dar vrei sa oferi si Wi-Fi vizitatorilor (Orange de exemplu). Poti face asta fara probleme.

Suporta 50 de utilizatori pe Wi-Fi si 80 pe cablu, deci mai mult decat ar suporta un router conventional. Il ajuta si procesorul dar si memoria RAM de 128MB si cea flash de 8MB. Vitezele promise sunt cele standard adica 300+867Mbps pe wireless si Gigabit pe cablu.

Faptul ca poti avea pana la 3 furnizori diferiti de internet inseamna ca poti avea si 3 retele Wi-Fi diferite cu cate 2 benzi, practic 6 retele

Il ajuta mult si functiile software, de exemplu puteti monitoriza traficul, puteti ascunde adresele IP-MAC si are si protectii asupra atacurilor din terte parti. Puteti face Port Forwarding, DMZ si multe altele. Este gandit mai mult pentru zona business decat pentru zona consumer.

Pe Wi-Fi se comporta bine, pe hartie acopera 300 metri patrati, in realitate am avut semnal in aproape toata casa de la curte mai putin cateva zone prin care semnalul trebuie sa treaca prin multi pereti, deci e aproape imposibil.

Dar daca vrei un router care sa accepte 3 furnizori diferiti de internet, vrei o acoperire Wi-Fi buna si functii software avansate, Tenda W18E este o solutie accesibila. Poate sunt altele mai performante dar si pretul va fi altul.

Costa 228 lei la PC Garage, o afacere interesanta. Daca comandati deva de pe PC Garage si vreti un discount (iar eu sa primesc un mic comision) puteti folosi codul acesta in comanda: GQYMJZ3X