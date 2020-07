Intel a distrus procesul de 7nm – intarzie pana in 2023

Uite o veste foarte proasta pentru Intel. Procesul de 7nm este un fail si abia in 2023 vom putea vedea ceva de la ei.

Toate informatiile sunt publice in comunicatul de presa trimis. Acestia au facut publice castigurile in Q2 2020 si au anuntat si o intarziere a procesului pe 7nm intre 6 si 12 luni.

„The company’s 7nm-based CPU product timing is shifting approximately six months relative to prior expectations. The primary driver is the yield of Intel’s 7nm process, which based on recent data, is now trending approximately twelve months behind the company’s internal target.”

CEO-ul Intel, Bob Swan, a declarat ca a gasit o problema in procesul de 7nm care le-a cauzat ulterior pierderi financiare. Se pare ca ceva nu a mers bine cu acest proces si Intel a trebuit sa intre in planurile de urgenta.

Nu doar procesoarele pe 7nm vor intarzia dar si primele placi video Intel cu nume de cod Ponte Vecchio, caci si ele folosesc acelasi proces pe 7nm. Bob a mentionat ca va incerca sa externalizeze productia de placi video astfel incat ele sa fie gata pana la final de 2021. Deci vor intarzia si acestea.

Conform unui roadmap, Intel trebuia sa vina cu procesoarele pe 7nm pentru servere (Granite Rapids) in 2022, data care este tot tarzie, doar ca acum le vom vedea in 2023. In paralel, AMD pregateste procesul de 5nm pentru noile procesoare EPYC pe care le vom vedea tot la finele lui 2022.

Primele procesoare Intel pe 7nm vor debuta initial pentru consumatorii finali, adica pentru noi, oamenii de rand care asteptam un procesor Intel, iar mai apoi pentru segmentul enterprise sau server. Pana sa vedem procesoare pe 7nm Intel ne arunca 10nm prin a doua jumatate a lui 2021.

„And we feel pretty good about where we are, though we’re not happy. I’m not pleased with our 7nm process performance. We have root-caused the [7nm] issue and believe there are no fundamental roadblocks,” zise Bob Swan.

Stirea este mai lunga, eu am incercat sa fac un rezumat care sa nu fie plictistior. Daca vreti extra informatii gasiti AICI.