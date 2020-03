Tiff Unlimited ofera o perioada trial de 14 zile #caranTIFF

Despre Tiff Unlimited v-am mai povestit cu ceva timp in urma. De atunci insa lucrurile s-au schimbat putin.

Tiff Unlimited a ramas in continuare un Netflix artistic, in sensul ca platforma este dedicata mai mult filmelor indie, care se concetreaza pe subiecte mai delicate si o ofera o directie artistica mai puternica. Cumva directia exact opusa a unui film regizat de Michael Bay de exemplu (nu-l urasc pe om, chiar am un guilty pleasure pentru unele filme ale lui). Platforma primeste la cateva saptamani filme noi, iar unele mai vechi sunt scoase.

Acum avem disponibila si o aplicatie pentru mobil/tableta, astfel ca pot fi urmarite pe dispozitivul preferat.

Eu v-as sugera sa profitati de cele 14 zile de trial pentru ca merita, va las mai jos cateva filme pe care eu deja le-am vazut si mi-au placut:

Abonamentul trial se poate face aici.