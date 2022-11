Toate cântecele cu peste un miliard de ascultări pe Spotify

Vine perioada vacan╚Ťelor pe la t├órgurile de Cr─âciun, pe p├órtiile de ski sau pe acasa la tine sau la al╚Ťii. Iar toate au ├«n comun necesitatea unui playlist care s─â ├«ntregeasc─â atmosfera sau s─â fac─â timpul mai pl─âcut.

Ei bine, pentru cei lipsi╚Ťi de inspira╚Ťie, Spotify a publicat lista complet─â a melodiilor care au dep─â╚Öit un miliardde ascult─âri la ei pe platform─â:

Observ─âm c─â Ed Sheeran conduce deta╚Öat, cu 11 melodii care au intrat ├«n club, Ariana Grande este singura femeie de acolo, iar Eminem pare ultimul mohican dintre cei care au ├«nceput pe vremea ├«n care aveam eu v├órsta pruncilor mei. De fapt, el este ╚Öi cel mai longeviv artist din top, cu albumul din 1996 care l-a propulsat acolo. Pentru cei interesa╚Ťi de┬áoldies but goldies,┬álista cuprinde ╚Öi Queen, AC/DC, Michael Jackson sau Nirvana. Bine, cred c─â Mariah Carrey cu al ei┬áAll I Want for Christmass is You va ajunge ├«n cur├ónd ├«n top, dat fiind anotimpul.

Pentru cei interesa╚Ťi, Spotify a creat ╚Öi un playlist cu aceste melodii, accesibil aici.