Nouă idee năstrușnică în industria automotive: abonament pentru accelerație

Mai ╚Ťine╚Ťi minte sondajul de aici ╚Öi rezultatele lui? Totul era pornit de la ideea BMW de a oferi dot─âri op╚Ťionale pe baz─â de abonament, dar conceptul de Software as a Service nu este deloc nou…

Mercedes-Benz va oferi în SUA un serviciu de abonament online pentru ca mașinile sale electrice să accelereze mai repede. Pentru un cost anual de 1.200 de dolari fără taxe, compania va permite unora dintre vehiculele sale să accelereze de la 0 la 100 km/h cu o secundă mai rapidă.

Mercedes a confirmat pentru BBC News c─â ├«n prezent nu inten╚Ťioneaz─â s─â introduc─â „Acceleration Increase” ├«n Marea Britanie.┬áAceasta va putea fi achizi╚Ťionat─â ├«n SUA pe vehiculele Mercedes-EQ EQE 350 ╚Öi EQS 450, precum ╚Öi pe omologii lor SUV.┬áPotrivit magazinului online al Mercedes SUA, func╚Ťia „m─âre╚Öte electronic” puterea motorului ma╚Öinii, precum ╚Öi cuplul.┬á├Än total, se estimeaz─â c─â aceasta se ridic─â la o cre╚Ötere de 20-24% a puterii, permi╚Ť├ónd unui SUV Mercedes-EQ 350 s─â accelereze de la 0 la 100 km/h ├«n aproximativ 5,2 secunde, fa╚Ť─â de 6,2 secunde f─âr─â abonament.

├Än iulie, BMW s-a confruntat cu o reac╚Ťie violent─â atunci c├ónd a anun╚Ťat c─â clien╚Ťii ar putea pl─âti 25 de lire sterline pe lun─â pentru a debloca scaunele ╚Öi volanele ├«nc─âlzite din ma╚Öinile lor.┬áIar ├«n decembrie 2021, Toyota a anun╚Ťat c─â va percepe de la unii ╚Öoferi 8 dolari pe lun─â pentru a-╚Öi porni de la distan╚Ť─â ma╚Öinile cu ajutorul unui breloc de chei.┬á├Än 2019, Tesla a introdus „Acceleration Boost”, care face ca vehiculele sale Model 3 s─â accelereze de la 0 la 100 km/h cu o jum─âtate de secund─â mai repede, pentru o tax─â unic─â de 2.000 de dolari.

Abonamentul „Acceleration Increase” este listat ca fiind „├«n cur├ónd” ├«n magazinul Mercedes din SUA, f─âr─â a fi indicat─â o dat─â exact─â pentru lansarea sa.

