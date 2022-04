Toyota lanseaza in sfarsit primul model electric – bZ4X

Un nume cat se poate de…simplu. Glumesc. Totusi, Toyota a venit pe piata cu prima sa masina electrica dupa ani de zile in care au cochetat cu hibride.

Pana sa vorbim despre masina trebuie sa stiti ca Toyota va investi 17.6 miliarde de dolari in tehnologii noi pentru a putea produce baterii eficiente si pana in 2030 va veni si cu un model sport.

bZ4X este infratita cu Subaru Solterra si ofera 218 cai putere, face suta in 7.1 secunde si are o autonomie declarata de 513km in versiunea cu tractiune fata si evident un range mai mic pentru modelele care au si propulsie spate.

Are si un pret destul de ridicat de 50.000 de dolari (in SUA) deci in Europa cam tot pe acolo dar in euro. Toyota spune ca bateria masinii va ramane la o eficienta de 90% chiar si dupa 10 de ani de utilizare, iar cu un incarcator CCS2 se incarca de la 0 la 80% in doar 30 de minute.