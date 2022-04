Cât de rapid va fi Wi-Fi 7?

Despre standardul Wi-Fi 7 am mai discutat aici. Practic, trebuie să ne obișnuim că, o dată lansată o nouă tehnologie, deja cea nouă așteaptă la colț. Wi-Fi 6 nu este de mult pe piață, iar routere capabile de asemenea viteză nu am văzut la mulți cunoscuți. Poate, doar la cei care le au primite de la Digi.

Dar, mai întâi, dacă tot l-am amintit, să vedem ce este Wi-Fi 6! Acesta este un standard Wi-Fi, cunoscut și sub denumirea de „Wi-Fi AX” sau „Wi-Fi 802.11ax ” și îmbunătățește standardul Wi-Fi anterior, 802.11ac.

Wi-Fi 6 a fost creat inițial ca răspuns la numărul tot mai mare de dispozitive din lume. Dacă deții un dispozitiv VR, mai multe dispozitive inteligente sau pur și simplu ai un număr mare de dispozitive Wi-Fi conectate în casă, atunci un router Wi-Fi 6 ar putea fi cea mai bună soluție pentru a-ți îndeplini nevoile de rețea, într-un mod rapid și stabil.

Actualizarea la o nouă versiune de Wi-Fi sună bine, dar cât de rapide vor fi vitezele de transfer ale standardului Wi-Fi 7? Mai ales că, la momentul redactării acestui articol, specificațiile Wi-Fi 7 rămân doar în formă de proiect și așteaptă aprobarea finală din partea autorităților. În ciuda faptului că unii producători promit deja să livreze produse compatibile cu Wi-Fi 7, standardul poate suferi modificări înainte ca aprobarea să aibă loc efectiv.

Cel mai probabil, majoritatea dintre noi folosim deja routere capabile să suporte Wi-Fi 5, cunoscut din punct de vedere tehnic ca 802.11ac. Acesta poate susține o viteză maximă de transfer de 3,5 gigabiți pe secundă (Gbps).

Totuși, aceasta este viteza maximă teoretică, realizabilă în condiții optime, iar viteza reală este influențată de factori precum planul de internet, locația și împrejurimile routerului Wi-Fi și interferențele provenite de la rețelele din apropiere. Spre exemplu, pentru că stau la casă, iar construcția a fost realizată dintr-un anumit tip de cărămidă care necesita fier beton in fiecare alveolă (pentru curioși, detalii găsiți aici), recepția semnalului a fost mai mereu problematică în colțurile opuse locației routerului. Prin urmare, am fost nevoit să cumpăr un sistem mesh, ocazie cu care am descoperit că, parțial, interferențele din dormitor veneau și ca urmare a rețelelor vecinilor (am mai mulți în acea parte a casei).

În condiții optime, Wi-Fi 7 depășește 5 cu o viteză maximă de 30 Gbps – o creștere de peste 750%! Nu numai atât, dar este capabil să utilizeze și benzi pe care Wi-Fi 5 nu le poate accesa. eea ce se traduce prin mai puține interferențe de la rețelele din apropiere, care emit pe alte canale.

Dacă sunteți la împătimit al tehnologiei, sau aveți nevoie de viteze mari pentru job sau pentru uzul personal, probabil că utilizați deja routere Wi-Fi 6. Dacă ar fi să treceți chiar acum la specificațiile preliminare ale Wi-Fi 7, îmbunătățirea capacităților de viteză nu ar fi la fel de spectaculoasă ca la trecerea de la Wi-Fi 5, dar ar fi totuși impresionantă. Wi-Fi 6 și 6E, în condiții optime, pot atinge viteze de până la 9,6 Gbps, doar o treime din capacitatea lui 7.

Wi-Fi 6E are deja acces la banda de 6 GHz pe care o va avea Wi-Fi 7, evitând astfel problemele de congestie din benzile de 2,5 GHz și 5 GHz. Ceea ce 6E nu are, însă, este ceva numit Multi-Link Operation (MLO), care îmbunătățește și mai mult capacitatea Wi-Fi 7 de a evita interferențele. Aceasta înseamnă că 7 va gestiona aceleași canale ca și 6E, dar mai eficient. Printre alte avantaje față de 6 și 6E se numără o modulație de amplitudine în cvadratură (QAM) mai mare și o lățime de bandă mai mare a canalelor.

În acest moment, o conexiune la internet prin cablu este aproape întotdeauna mai rapidă și mai fiabilă decât conexiunea Wi-Fi. O conexiune Wi-Fi 7 va fi mai bună decât cea prin cablu, pare-se. doar dacă vorbim de cabluri Ethernet cu grad de clasificare sub Cat-8, care este o categorie de cablu Ethernet ce poate fi clasificată pentru viteze de până la 40Gbps. Acestea fiind spuse, Cat-8 este destinat centrelor de date, nu rețelei casnice. Cel mai probabil, cablul care a venit cu routerul – dacă a venit cu vreunul -, sau cele pe care le aveți pe acasă, sunt fie Cat-5 sau Cat-6, evaluate la cel mult 10Gbps.

Ca întotdeauna, aceste comparații sunt valabile doar dacă rețeaua în discuție este configurată în condiții optime, ceea ce este dificil de realizat. Deși Wi-Fi 7 va aduce îmbunătățiri în lupta împotriva interferențelor și a latenței, rămâne de văzut cât de bine va funcționa exact.

Deci, vom naviga în curând pe internet la o viteză de 30 Gbps pe wireless? Probabil că nu, dacă e să fim realiști. În afară de ceilalți factori pe care i-am menționat mai devreme, probabil că planul de internet la care suntem abonați nu se apropie nici pe departe de o asemenea viteză. Nu de alta, dar ar trebuie ca și infrastructura până la ușa noastră să fie upgradată. Momentan, la noi în țară, cel mai ”puternic” abonament oferit de un provider de internet esta Fiberlink 10 Gbps de la Digi.

Va mai trece multă apă pe Timiș, că tot curge lin și molcom la doi kilometri de casa mea, până vom putea vedea pe piață astfel de routere și infrastructura compatibilă.