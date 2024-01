Trebuie sa joci Alan Wake 2 daca ti-a placut Twin Peaks – un review personal

Remedy Entertainment este un studio de gaming care nu mai are nevoie de prezentare si care, cu aproape fiecare titlu dezvoltat s-a apropiat cu pasi mici dar siguri spre a oferi experiente cinematice de zile mari.

Gamerii mai in „varsta” (no offense here) probabil isi aduc aminte cu drag de primele doua titluri Max Payne. Bullet-time-ul revolutionar alaturi de povestea noir s-a lipit de sufletul multora dintre noi. Max Payne 1 a fost primul joc pe care l-am terminat pe PC-ul meu, in 2001, si pentru ca la momentul respectiv era mai greu sa obtin jocuri atat piratate cat si originale si mi-a placut foarte mult, l-am terminat de vreo 7 ori.

Insa portofoliul Remedy s-a extins de-a lungul anilor cu Alan Wake, Quantum Break, Control si cel mai recent – Alan Wake 2 – despre care vreau sa va povestesc aici.

Primul Alan Wake a fost lansat in 2010 pentru Xbox 360, a ajuns in 2012 pe PC si in 2021 a primit o versiune remastered. Jocul il are ca protagonist pe Alan Wake, un scriitor faimos din New York, care isi ia o vacanta alaturi de sotie in Bright Falls, un mic orasel la poalele unor munti, cu deschidere la lac. Aici insa lucrurile devin bizare, nevasta acestuia dispare, iar el porneste intr-o misiune de cautare, in timp ce unele evenimente care se petrec sunt foarte similare cu povestile create de el in carti. In dezvoltarea jocului, au fost folosite diverse surse de inspiratie precum cartile lui Stephen King, filmul The Birds al lui Hitchcock sau The Shining al lui Kubrick, precum si seriile The Twilight Zone sau Twin Peaks.

Lansat in aceiasi saptamana cu titlul western open-world al celor de la Rockstar, Red Dead Redemption, Alan Wake a trecut usor neobservat, dar cei care l-au jucat la lansare plus cei care i-au acordat atentie in anii urmatori au cazut de acord ca au avut de a face cu un cult classic, un joc de nisa, cu o audienta mai restransa. Conform paginii wikipedia, pana in martie 2015 s-au vandut in jur de 4.5 milioane de exemplare. Un numar destul de impresionant pentru perioada respectiva, dar care a avut nevoie de 5 ani si doua platforme diferite pentru a atinge aceasta performanta.

Fanii au asteptat cu sufletul la gura o continuare, care a tot intarziat sa apara datorita faptului ca IP-ul Alan Wake a fost detinut de Microsoft pana in 2019 cand Remedy l-a cumparat. In decembrie 2021, in cadrul The Game Awards, Remedy a confirmat Alan Wake 2 si a fost lansat in octombrie 2023. Era doar o chestiune de timp pana cand era oficial: Control, titlul anterior produs de Remedy a avut un DLC in care a aparut Alan Wake.

Daca primul Alan Wake il putem considera Twin Peaks sezonul 1 si 2, Alan Wake 2 este in formatul sezonului 3 al Twin Peaks – The Return. Asemanarile dintre Twin Peaks The Return si Alan Wake 2 le va observa orice fan din prima ora petrecuta alaturi de joc.

Actiunea din Alan Wake 2 se petrece 13 ani mai tarziu comparativ cu primul titlu ( in Twin Peaks erau 25 de ani) si are 2 protagonisti: pe Alan Wake si o detectiva FBI pe nume Saga Anderson. In continuare povestea implica mister, extraterestri, dopelgangers si o tenta horror mai pronuntata decat in primul titlu. Este un survival horror si pe alocuri se vede si inspiratia de la Resident Evil 4 Remake, in special in gestionarea inventarului, a resurselor si a modelului de salvare a progrestului.

Alan Wake 2 este dupa mine mai mult decat un joc video si este o experienta. E un titlu care va fi pe placul celor care joaca rabdator, asculta si evident sunt mari fani ai serialului Twin Peaks. In cazul meu Twin Peaks a fost foarte proaspat in memorie, anul trecut am urmarit toate cele 3 sezoane, filmul si toate scenele sterse plus ascultat diverse podcasturi. Dupa o ora de jucat Alan Wake 2 deja mi-am spus – e jocul Twin Peaks pe care nu l-am primit niciodata. Sam Lake de altfel, directorul de creatie Remedy, este mare fan David Lynch si cafea.

Cu titlurile sale, Remedy a incercat mereu sa produca mai mult decat simple jocuri video si sa creeze opere de arta, sa impinga granitele. Alan Wake 2 este titlul cu care au reusit din punctul meu de vedere sa se apropie cel mai mult de arta. Locatiile pe care le parcurgeti sunt foarte atmosferice, pline de mister si intrebari. In timp ce Saga Anderson parcurge locatii din emisfera reala, Alan Wake se afla in The Dark Place, un loc care se schimba in functie de paginile din manuscrisul lui si gameplay-ul este foarte legat de aceste schimbari.

Din punct de vedere grafic jocul arata incredibil si nu neaparat din perspectiva detaliului grafic foarte ridicat ci mai mult din perspectiva atmosferii construite si a modului in care utilizeaza luminile si umbrele. Este pe de alta parte si un titlu care iti va pune in genunchi PC-ul. Pe un Ryzen 7 5700x, GeForce RTX 3070 si 32 GB RAM DDR4, cu DLSS pe Quality am avut o experienta fluida cu majoritatea detaliilor setate pe Medium si rezolutia 3440×1440.

Modul in care se deruleaza povestea si in care sunt oferite bucati de informatie este facut cu un profesionalism de zile mari, iar lipsa predictibilitatii a ce va urma contribuie la experienta. Simti o satisfactie cand ai descalcit un mister si va recompensa dorinta de a afla ce s-a intamplat.

Iar acum e oficial, seria Alan Wake si Control formeaza Remedy Connected Universe.

Alan Wake 2 insa nu este un joc perfect si are anumite minusuri minore pe care le-am observat. Am avut cateva buguri minore dar nimic care sa-mi blocheze experienta. Un aspect pe care l-am observat si ar fi trebuit din punctul meu imbunatatit este activitatea NPC-urilor in special in zona oraselului. Sunt in jur de 15 persoane pe strazi care daca le urmaresti nu fac absolut nimic. Doar stau. La un moment dat am intrat intr-o incapere si era un NPC care batea la usa. Am stat timp de 2 minute sa vad daca se schimba ceva si nu s-a schimbat nimic, NPC-ul a continuat sa bata la usa. Iar cateva segmente/zone sufera de lipsa mai multor confruntari. Probabil ar fi scazut din tensiune, dar exista unele momente cand timp de 10 minute nu intalnesti nici o confruntare, treptat lasi garda jos si apoi se intampla. Se poate ca acesta sa fi fost rezultatul dorit, dar nu pare mereu construit natural.

Ma repet, aici am cautat acul in carul cu fan si nu am intrat in categoria gusturi. Daca jocurile slow-paced nu sunt pe gustul vostru, cel mai probabil Alan Wake 2 nu este pentru voi.

Iar pentru ca woke este cumva la ordinea zilei in absolut tot ce ne inconjoara astazi, ma simt responsabil sa-l aduc la lumina in cazul lui Alan Wake 2. Saga Anderson este interpretata de o actrita de culoare si nu este prima oara cand Remedy ne-o prezinta. Quantum Break, un alt titlu dezvoltat de Remedy si lansat in 2016 a prezentat-o pe Saga Anderson interpretata de o actrita alba. Vestea ca Saga Anderson a suferit o schimbare de rasa nu a fost primita cu bratele deschise de fani si e cumva intr-o zona gri. IP-ul Quantum Break este inca detinut de Microsoft si desi Remedy ar fi vrut sa faca parte din Remedy Connected Universe, nu au putut. Evenimentele din Quantum Break s-au petrecut in alta linie temporala, ceea ce le-a permis in cazul lui Alan Wake 2 sa aduca modificari personajului. Daca e putin trasa de par situatia? Va las pe fiecare sa decideti, nu vreau sa intram in polemica woke. Nu se opreste aici, un alt personaj la un moment dat discuta despre casnicie si se refera la partenerul de acelasi sex. Total irelevant pentru orice alt aspect al jocului si povestii. Punctul culminant este spre finalul jocului, cand Saga Anderson foloseste „another white as*hole”. E extrasa din context, dar consider ca „another as*hole” era suficient.

Revenind la ce e cu adevarat esential, Alan Wake 2 este din perspectiva mea o coroana imperfecta. Ambitios, misterios, cinematic, te absoarbe, dar este un produs influentat de vremurile si politicile pe care le traim. Are de la mine un 8.5/10 datorita unicitatii si sper ca un Alan Wake 3 sa vada lumina zilei.