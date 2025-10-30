Trust ACIRA – tastatură de gaming mini 60%

A zis cineva tastatura de gaming foarte mica? Trust ACIRA este o tastatura foarte mica dedicata exclusiva gaming-ului si se adreseaza acelor persoana care fie nu au spatiu mare pe birou, fie vor o tastatura pentru strictul necesar.

Recunosc ca aceste tastaturi nu sunt pe placul meu, dar le pot intelege rostul. Daca doar te joci nu ai nevoie de extra butoane. Este suficient sa ai o astfel de tastatura si te poti juca linistit.

Trust ACIRA este o solutie accesibila ce vine cu iluminare RGB, switch-uri mecanice Outemu Red rezistente pana la 50 milioane de apasari, cablu detasabil de 1.8 metri si picioruse reglabile.

Este o tastatura solida, surprinzator de bine facuta, cu niste switch-uri care, da, puteau fi mai bune si mai rapide, insa isi fac treaba mai ales pentru cei 200 lei cat costa tastatura.

Si in ciuda formatului mic de doar 60%, tastatura are si butoane multimedia, reglaj al iluminarii direct din tastatura folosind diferite combinatii. Necesita putina adaptare pentru ca nu are un layout tocmai natural, asta fiind si motivul pentru care mie nu imi plac, dar stiu destula lume care prefera astfel de tastaturi.

Nu este o tastatura rea, dar nu este pentru pretentiosi. Merita sa o cumparati daca vreti un format mini si nu va jucati jocuri eSports competitive.

Costa 210 lei la Altex. Merita.