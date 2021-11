Valve oferă noi detalii legate de hardware-ul din Steam Deck

În cadrul conferinței virtuale Steamworks, Valve a venit cu câteva noi detalii referitoare la platforma hardware integrată în consola handheld Steam Deck. Consola are la bază un SoC AMD cu nuclee Zen 2 și procesor grafic bazat pe arhitectura RDNA2, oferind astfel suport pentru tehnologiile FidelityFX Super Resolution (FSR) și DirectX 12 Ultimate. Chipset-ul este realizat printr-un proces de fabricație pe 7 nm și poartă numele de cod Aerith. Are 4 nuclee și 8 fire de execuție și este tactat la frecvențe cuprinse între 2.4 și 3.5 Ghz. În loc să stoarcă și ultimul strop de performanță din procesor, Valve a preferat să ofere o experiență cât mai consistentă, lipsită de episoade de thermal throttling. Cât despre performanța brută a procesorului, acesta poate urca până la 448 GFLOPs. Este puțin mai slab decât un procesor mobil Ryzen 3 Pro 4450U, însă arhisuficient pentru fidelitatea grafică pe care o țintește consola. GPU-ul RDNA2 are 8 compute units, performanță FP32 de până la 1.6 TFLOPs și frecvență cuprinsă între 1 și 1.6 Ghz. Chiar dacă aceste specificații par dezamăgitoare în raport cu un GPU de desktop, Valve ne asigură că mare parte din jocurile testate rulează la 60 de cadre pe secundă.

Legat de consum, SoC-ul are un TDP cuprins între 4 și 15 W și nu are mecanisme de thermal throttling. Cu toate acestea, Valve recomandă dezvoltatorilor limitarea framerate-ului pentru a reduce consumul de energie. În mod surprinzător, consola ofera același nivel de performanță indiferent dacă este sau nu ducked, însă pentru a proteja hardware-ul de supraîncălzire ar putea fi implementate unele limitări (încărcare, rate de transfer prin Wi-Fi, lățime de bandă SSD etc.) SoC-ul este însoțit de 16 GB de memorie LPDDR5 în quad channel cu viteze de 5.500 MT/s. Bateria de 40 Wh oferă în jur de 7 – 8 ore de gaming, însă poate varia simțitor în funcție de setările grafice. Poate fi încărcată pe parcursul utilizării, iar puterea maximă suportată este de 45 W. În ceea ce privește conectivitatea, Steam Deck suportă output către 2 monitoare 4K de 60 Hz și are conector USB 3.0 Gen 2 / DisplayPort 1.4.

Din nefericire, lansarea consolei a fost amânată din cauza crizei de semiconductori, iar cei cu rezervări din primul val o vor primi de abia în februarie 2022.

Via Techspot