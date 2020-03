Vanzarile de smartphone-uri au scazut foarte mult

Conform unor cercetari realizate de Strategy Analytics, vanzarile de telefoane mobile au scazut in luna februarie cu aproximativ 37 de milioane de unitati.

Mai exact s-au vandut 61.8 milioane de telefoane mobile ceea ce inseamna o scadere cu 38% fata de luna februarie din 2019 cand s-au vandut 99.2 milioane de telefoane. De vina este COVID-19 care a dus la inchiderea fabricilor din China sau incetinirea productiei.

Vezi si cum ar putea arata Huawei P40

February 2020 saw the biggest fall ever in the history of the worldwide smartphone market. Supply and demand of smartphones plunged in China, slumped across Asia, and slowed in the rest of the world…” – Neil Waston, Executive Director at Strategy Analytics